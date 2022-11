Telč měla loni krásný vánoční strom, i letos stojí uprostřed náměstí.Zdroj: poskytlo Město Telč

Telč: Poprvé s občerstvením

Poprvé v historii si mohou dát letos lidé v Telči při rozsvěcení vánočního stromu něco dobrého. Mělo to tak být už loni. „Všechno bylo připravené, ale ve čtvrtek před adventní nedělí přišla proticovidová opatření. Tenkrát z toho sešlo,“ připomněl starosta Vladimír Brtník. Ze stánku se tehdy stala Ježíškova pošta a vzhledem k její oblibě je na náměstí i letos. Město koupilo druhý identický stánek, kde bude vánoční nabídka. „Předpokládám, že se bude prodávat svařák, teplá medovina pro dospělé nebo kakao pro děti. Zkrátka to, co se prodává na vánočních trzích. Bude to úplně poprvé v historii města,“ zdůraznil starosta.

Program na neděli začne koncertem telčského sboru Santini v kostele Jména Ježíš, pak se veřejnost přesune na náměstí a tam se za zpěvu sboru rozsvítí nejen vánoční výzdoba, ale i samotný strom, který město dostalo z Řásné, rozsvítí v půl šesté večer. „V Telči byla tradice, že vánoční stromek rozsvěcoval Mikuláš, ale toho budeme mít až druhého prosince. Rozsvítí ho tedy alespoň v ten den,“ dodal Brtník.