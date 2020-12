/FOTOGALERIE/ Rychlá akce. Tak hovoří o přípravách vánočního jarmarku na jihlavské radnici. Stánky jsou v centru krajského města otevřeny od pátku čtvrtého prosince.

I v letošním roce je na jihlavském náměstí vánoční atmosféra. | Foto: Deník / Martin Singr

Na Masarykově náměstí je celkem sedmnáct stánků s povinnými čtyřmetrovými rozestupy, prodej v nich potrvá do dvaadvacátého prosince. Nikdo tam ale nekoupí občerstvení. Zakazuje to Protiepidemický systém. „Pokud někdo přijede s vařečkami a bude tam mít balené bonbony, nebudeme to řešit. Ale aby tam někdo prodával balený trdelník nebo svařák s sebou, to ne,“ vysvětlil Tomáš Koukal z magistrátu.