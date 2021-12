Jihlavská primátorka vyzývá premiéry Babiše a Fialu: Nechte lidem vánoční trhy

Karolína Koubová se svým zklamáním netajila. „Jen mi hlavní hygienička zopakovala, že máme v České republice špatnou epidemiologickou situaci a že podobná opatření zavedly i okolní země. Dopis mne nepřesvědčil o smysluplnosti a koncepčnosti vládních nařízení jako celku. Ani po dvou letech vláda nebyla schopná připravit společnost a města, jako organizátory vánočních akcí, na postupné a logické uzavírání či omezování počtu lidí na veřejných místech. Nemá proto smysl si dál s vládními představiteli dopisovat,“ oznámila.

Text odpovědi hlavní hygieničky na otevřený dopis primátorky:

Vážená paní primátorko,



reaguji na Váš otevřený dopis zaslaný budoucímu předsedovi vlády Prof. PhDr. Petru Fialoví, Ph.D., LL.M. a předsedovi vlády v demisi Ing. Andreji Babišovi, který mi byl z Úřadu vlády zaslán k přímé odpovědi.



Hned v úvodu bych Vás chtěla ubezpečit, že z části chápu velké zklamání společnosti z uzavření adventních a vánočních trhů a věřte mi, že i v této velmi špatné epidemiologické situaci toto rozhodnutí nebylo jednoduché. Nakonec po zvážení všech okolností a s ohledem na reálnou hrozbu zahlcení zdravotního systému v některých regionech ČR dospěla Rada vlády pro zdravotní rizika k tomuto závěru, který byl následně odsouhlasen i celou vládou a celostátně zakázala pořádání těchto typů trhů. Regionální zákazy těchto akcí by v současné situaci neměly velkého významu, spíše by to přispělo k rychlejšímu šíření onemocnění covid-19 napříč celou republikou tak, jak by lidé z nejpostiženějších krajů, kde by trhy byly uzavřené, cestovali do regionů, kde by mohly být provozovány. V této souvislosti je na místě i sdělit, že k podobnému kroku přistoupily např. nej postiženější německé spolkové země Sasko, Bavorsko, Durynsko a Braniborsko, kde 7denní incidence zdaleka nedosahuje (kromě Saska) průměrnou hodnotu za celou ČR s tím, že v sedmi krajích (včetně toho Vašeho) je tato průměrná hodnota 7denní incidence překročena. A už vůbec nezmiňuji fakt, že další dva sousední státy (Rakousko a Slovensko), které jsou na tom co do srovnání epidemické situace obdobně jako ČR, vyhlásily celostátní lockdown.



Důvody, které vedly k tomu kroku, jsou pak především fakt, že při současné velmi vysoké virové náloži v populaci je i pobyt venku, kde dochází k výraznému shlukování osob bez možnosti dodržovat bezpečný rozestup minimálně 1,5 m, rizikový. A pro vánočních trhy je toto enormní shlukování osob z různých míst republiky na malém prostoru velmi typické. Osoby mají tendenci se zde více sdružovat, setrvávat zde po delší dobu v úzkém kontaktu a svým charakterem jde spíše o společenská setkání, než o prostou přítomnost za účelem pouhého nákupu zboží. Navíc zde osoby minimálně používají ochranný prostředek dýchacích cest, byť zde dochází ke kumulaci osob, stejně jako nebývají dodržovány potřebné rozestupy či dezinfekce rukou. Jak sama píšete, tyto trhy jsou dále většinou doprovázeny bohatým kulturním programem (v případě Jihlavy i velkými kulturními akcemi, jak sama zmiňujete), který přispívá k dalšímu shlukování osob. Vláda, potažmo Ministerstvo zdravotnictví si je však vědomo vánoční tradice, a tak se tento zákaz nevztahuje na prodej vánočních stromků, chvojí jmelí a s nimi souvisejících produktů a ryb a produktů z nich. Je tedy umožněn prodej toho, co je s tradicí českých Vánoc neodmyslitelně spjato.



Na rozdíl ve Vámi zmiňovaných obchodních center je povinnost používat respirátor, v provozovnách zde umístěných je omezena kapacita osob na 1 osobu na 10 m2 prodejní plochy a zároveň je zakázáno konzumovat potraviny v prostorech nákupního centra (včetně prostoru tzv. food court).



Vážená paní primátorko,



pevně doufám, že výše uvedené argumenty Vás přesvědčí o smysluplnosti tohoto rozhodnutí a zároveň věřím, že brzy dojde k obratu nepříznivého trendu v souvislosti s onemocněním covid-19 a představitelé vlády ČR budou moci nám všem sdělovat opět pozitivnější a naději vzbuzující zprávy, že brzy bude lépe.



S pozdravem a přáním klidného adventu



MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.