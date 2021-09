Festival má za cíl posluchačům postupně představit zajímavé varhanní nástroje v Kraji Vysočina, za jeho vznikem stojí studenti Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, varhaníci Alfred Habermann a Lukáš Dvořák, a také absolvent HAMU Ondřej Horňas. Všichni tři pocházejí z Vysočiny.

Zazní barokní, romantické i univerzálnější nástroje. „Pro koncerty jsme záměrně zvolili neděle, aby se mohli posluchači zastavit v celotýdenním shonu a naladit se na nadcházející týden. Varhanní hudba totiž povznáší a dokáže pohladit duši. A to je to, co teď všichni potřebujeme,“ uvedl Alfred Habermann s tím, že vstupné bude dobrovolné.

Zahajovací koncert bude 19. září ve čtyři odpoledne v kostele svatého Mikuláše v Humpolci. Varhaník Alfred Habermann zahraje skladby Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudeho, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Petra Ebena.

Na další koncert se mohou těšit v kostele svatého Bartoloměje v Lukách nad Jihlavou, kde se v neděli 26. září v pět odpoledne představí Ondřej Horňas. „Výtěžek koncertu poputuje na opravu varhan v nedalekých Vysokých Studnicích, kterou iniciuje spolek Život pro varhany,“ dodal Habermann.

V evangelickém kostele v Jimramově se v neděli 3. října v pět hodin zahraje Lukáš Dvořák skladby Nicolause Bruhnse, Edvarda Griega a Heinricha Scheidemanna.

Na závěrečném koncertě v neděli 10. října rovněž v pět hodin odpoledne vystoupí renomovaný český varhaník a pedagog Pavel Černý V evangelickém kostele v Novém Městě na Moravě zazní skladby Clary Schumannové a Ferenze Liszta, ale i samotného Johanna Sebastiana Bacha.