Výtvarník a včelař Jan Karpíšek nabídnul svým včelstvům na zobnutí i svá plátna či papíry, ve kterých jsou nyní vykousané nahodilé díry. „Včely se ale občas pozoruhodně trefují do klíčových míst maleb či vzkazů,“ vypozorovala Lucie Maxová z magistrátu.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Specialitou je pak takzvaný „včelí jukebox“, u kterého si lidé mohou bez obav z včelího bodnutí zblízka poslechnout, co se děje v úlu. Jde totiž o nahrávku bzučení včelstev Jana Karpíška. Lidé mohou do Malé Lazebnické ulice na výstavu zavítat až do konce října, vstupné se tam neplatí.

