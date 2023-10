Jednodušší cestování pro obyvatele Jihlavy, ale i pro ty, kteří do města míří vlakem či autobusem. Od nového roku začne platit uznávání jízdenek mezi Veřejnou dopravou Vysočiny a jihlavskou městskou hromadnou dopravou. Lidé tak nemusí kupovat další jízdenky, vystačí si s jednou.

Cestující v Jihlavě čeká od nového roku větší komfort. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Cestování do Jihlavy či z Jihlavy bude pro lidi snazší od 1. ledna příštího roku. Uznávání jízdenek městské hromadné dopravy (MHD) a Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) musí ale ještě schválit zastupitelé Jihlavy. „V systému VDV vznikne nová oblast Jihlava. Zahrne město, jeho příměstské části, ale také Velký a Malý Beranov, Hybrálec a Rančířov. V celé oblasti budou ve všech krajských i městských spojích platit krajské i některé městské jednorázové a časové jízdenky. Cestující VDV s cílovou zastávkou v Jihlavě budou moci se svojí jízdenkou přestoupit do spojů jihlavské MHD a cestovat jimi po dobu její časové platnosti,“ vysvětlil mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Cestující MHD s platným časovým kuponem nebo papírovou jízdenkou MHD na 30 minut nebo 24 hodin zase mohou použít ke své cestě i krajský autobus nebo regionální vlak. „Třeba z centra města do průmyslové zóny, do Helenína, do Antonínova Dolu, a to nejen pro samotnou cestu, ale i pro přestup ze spoje MHD na autobus VDV,“ dovysvětlil Daněk. Na jízdenkách bude také nově vytištěn čas, po jakou dobu jízdenka platí.

Na jednu jízdenku tak bude podle Daňka možné jet například autobusem z Brtnice na jihlavské Slunce a dále pokračovat trolejbusem třeba až k Domu zdraví. Na jihlavskou jízdenku pro MHD se zase bude moci jezdit nejenom městskými trolejbusy a autobusy, ale také krajskými autobusy a vlaky po městě, do příměstských částí i do některých okolních obcí.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Spolupráci mezi krajem i městem kvituje jihlavský radní Petr Piáček. „Máme před sebou první velký krok. Do budoucna nás ale ještě čeká sladit trasy linek a jízdní řády, použití Jihlavské karty v krajských autobusech a dále zjednodušit jízdní doklady,“ upozornil Piáček.

Cestující s jízdenkou VDV může použít jihlavskou MHD za těchto podmínek:

Cestující přijíždějící do Jihlavy:

- S jednotlivou jízdenkou do konce času vyznačeného na jízdence a do cílové zóny v Jihlavě.

- Se sedmidenní jízdenkou kdykoliv do půlnoci posledního dne platnosti v rámci povolené cesty.

- Se síťovou 24 hodinovou jízdenkou kdykoliv do konce času vyznačeného na jízdence bez zónového omezení.

Cestující vyjíždějící z Jihlavy:

- Jednotlivou jízdenku VDV umožňující výjezd z Jihlavy nelze zakoupit v MHD, ale jen ve vozidlech VDV.

- Se sedmidenní jízdenkou kdykoliv do půlnoci posledního dne platnosti v rámci povolené cesty.

- Se síťovou 24 hodinovou jízdenkou kdykoliv do konce času vyznačeného na jízdence bez zónového omezení.

Cestující přepravující se v rámci Oblasti MHD Jihlava:

- Jízdenka VDV pro přepravu v Oblasti MHD Jihlava. Nelze ji použít mimo Oblast MHD Jihlava.

- Ve vozidlech VDV vydávaná vždy pro přepravu v rámci Oblasti MHD Jihlava.

- Do konce času vyznačeného na jízdence bez zónového omezení.

- Jízdenka VDV v časové platnosti 30 minut a 24 hodin. Cena totožná s MHD.

Místní části a obce zařazené do Oblasti MHD Jihlava a pod zóny VDV:

Zóna VDV 1 Jihlava Centrum, Hosov, Kosov, Pístov, Vysoká, Popice

Zóna VDV 2 Jihlava Průmyslová zóna - Pávov, Červený Kříž, Antonínův Důl, Střítež – Jipocar

Zóna VDV 3 Velký Beranov

Zóna VDV 4 Heroltice

Zóna VDV 5 Jihlava – Helenín - Malý Beranov

Zóna VDV 6 Hybrálec

Zóna VDV 7 Rančířov

Připojení jihlavské MHD k integrované Veřejné dopravě Vysočiny nepředpokládá žádné změny v trasách MHD, žádné změny číslování městských linek. Zdroj: Kraj Vysočina