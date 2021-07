Částka za workoutové prvky, které by zabavily děti z družiny, je přitom tři čtvrtě milionu korun. „Musím říct, že na co je dotace a co je pro děti, to je předražené. Poctivě jsme hledali co nejlevnější řešení,“ pokrčil rameny starosta Ivan Šulc.

Nepopírá, že se mu vybrané prvky líbí, cena ale podle něj není adekvátní „Proto říkám, zrušit dotace a prostředky určené obcím nasměrovat přímo do jejich rozpočtů," nastínil svůj pohled starosta a pokačoval: „Stejně jsou obce pod kontrolou krajů a ministerstva financí, jsou auditovány. Kontrolovat se to dá. Bylo by to daleko adresnější a neživila by se na tom řada mezičlánků a firem, celý proces by se neprodražoval."

S jeho názorem souhlasí i veřejnost. Někteří lidé mají i vlastní zkušenost. „Dělal jsem na zahradě úpravy a bylo možné na to čerpat dotaci Zelená úsporám. Když jsem se začal zajímat o to, co vše bych musel splnit, nešel jsem do toho. Na řadu prací, co zvládnu sám, bych navíc musel hledat firmu," zhodnotil Jan Malý z Jihlavska. „A to šlo o pár tisíc. Nedovedu si představit administrování dotace za několik milionů," dodal.