„Byli jsme tam naposled loni před jarními prázdninami. U kamen v rohu jsem za čtyřiadvacet let propálila asi tři bundy, mám na to hezké vzpomínky,“ usmála se Renáta Měrtlová, která ve Stonařově vyučuje mimo jiné tělocvik.

Radnice chtěla novou tělocvičnu už dlouho, sehnat peníze se snažila od poloviny devadesátých let. Tehdy ještě mělo jít o zděnou stavbu za třiatřicet milionů. Během desítek let ale zamýšlená technologie zastarala a cena se vyšplhala přes padesát milionů.

Bylo potřeba radikální řešení. „Před třemi lety jsme rozhodli, že předěláme projektovou dokumentaci. Podařilo se vyprojektovat ocelovou stavbu se sendvičovou technologií a cenou do třiceti milionů. V závěru roku 2019 jsme podali žádost na ministerstvo financí, na jaře 2020 jsme dostali rozhodnutí o dvacetimilionové dotaci a v červnu se začalo kopat,“ popisuje sled událostí současný starosta Ivan Šulc.

Nová budova nabídne svou plochu školákům, spolkům i veřejnosti. „Připravujeme halu na pokládku koberce, v sociálním zázemí se dělají omítky a připravuje se instalace topení. Brzy začneme pokládat obklad,“ informoval starosta s tím, že stavební práce mají být dle harmonogramu hotové do konce února. Na jaře pak budou v okolí ještě vysazeny stromy.

Na osmadvacátého března, kdy bude Den učitelů, je předběžně plánované slavnostní otevření. Není ale jisté, zda celou akci nezhatí koronavirová epidemie. „Těším se, ale nejvíce se těší deváťáci. Při online výuce se ptají, jestli se stihne tělocvična. Říkám jim, že tělocvična se stihne, ale nevím, jestli to stihnou i oni. Mají obavy, aby si tam zacvičili,“ prozradila Renáta Měrtlová.

V hale budou čtyři koše s deskami na basketbal, z toho dva budou výškově nastavitelné, nebude chybět sestava na šplh na tyči a na laně, učitelé chtěli hrazdu a bude tam sestava žebřin. Celá stavba vyjde na šestadvacet a půl milionu, dalších pět set tisíc pak bude stát vybavení.

Stará tělocvična pak zřejmě půjde k zemi, přestože část místních s demolicí nesouhlasí, po městysi koluje dokonce i petice. „Ten objekt je v havarijním stavu. Do budoucna nevidím jeho smysluplné využití a stejně tak financování provozu dvou budov,“ uvažuje starosta. Komplikací je přitom více – pozemek pod tělocvičnou totiž radnice nevlastní, navíc jde o lokalitu určenou k nové zástavbě rodinnými domky. „My se musíme na to dívat z hlediska reality a oprostit od citů a emocí, i když ani pro mě, jako bývalého učitele, to také není jednoduché“ uvědomuje si Šulc. „Mám ráda staré věci, ale v tomto případě jsem pro zbourání,“ je s ním zajedno Měrtlová, která je zároveň stonařovská radní.

Stejně tak chtějí signatáři zachovat budovu měšťanské školy, která sousedí se současnou školou a je nyní opuštěná. Z té by radnice chtěla udělat jídelnu s kuchyní a je potřeba propočítat, zdali vyjde výhodněji rekonstrukce nebo demolice a výstavba nové budovy. „Pokud to budou srovnatelné částky či rozdíl bude přijatelný a v možnostech městyse, raději budovu zachráníme,“ je odhodlán starosta.