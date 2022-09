Za jeho zády zatím po dráze krouží první tým. Jsou to borci v tričkách s nápisem Sypstav. „Mají tu čest otevřít, co si postavili,“ usmívá se starosta. „Těžší bylo to postavit než tu teď jezdit. Začali jsme v dubnu a skončili jsme minulý týden,“ hodnotí po dojezdu jeden z týmu, třešťský Zdeněk Hink. S úsměvem říká, že kroužit po okruhu šel on a ti kolegové, kteří byli první na ráně. S dětmi sem ale v budoucnu přijede dobrovolně a rád. „Až tu bude kiosek s pivem, budu tady pravidelně,“ rozesměje se.

Vedení městyse se však nenechává zahanbit, hned jako druhý vyráží na trať Vyfachčené tým ze Stonclu, ve kterém jsou také starosta nebo místostarostka Kristýna Vostálová. I oni se zapojí do pokusu o český rekord, který spočívá v nepřetržitém kroužení po oválu celých čtyřiadvacet hodin. Čtyřčlenné týmy, z nichž v každém jsou dva na bruslích a dva na koloběžce, se střídají po půlhodinách. „Hodně se přihlásili místní, máme tu i hostující družstva, děti i starší, pojedou i celé rodiny,“ líčí Ivan Šulc.

Jedním z těch, kteří se na trať vydají s rodinou, je Pavel Zvěřina, který akci také moderuje. „Baví mě to tady. Můj čas přijde kolem páté ráno, mám nachystanou celou rodinu, se kterou se zúčastním. V půl páté to začne a myslím, že už odsud neodejdu,“ odhaduje v pátek odpoledne. Pojede na koloběžce, protože inline brusle zatím nemá. Už si o ně ale napsal Ježíškovi a rád by je dostal.

To Renata Měrtlová, rovněž ze Stonařova, už brusle má. Pořídila si je nedávno, aby mohla chodit na inline dráhu s vnučkou. Při slavnostním otevření dráhy přitom má hned několik rolí. „Jsem tu v roli diváka, rozhodčího, účastníka. Jednou budu mít brusle a jednou koloběžku, vyrazíme v pět odpoledne a ráno v sedm. Od devíti do dvanácti jsem tady ještě jako služba, a pak si stihnu zdřímnout,“ jmenuje, jak vypadá nabitý program.

Okruh, který je dlouhý 263 metrů, vyšel spolu s vybudováním dalších cest a ploch okolo na částku kolem deseti milionů. Fungovat bude celoročně. „Připravujeme i zimní provoz, pokud napadne sníh, chtěli bychom tu udělat stopu pro běžkaře,“ potvrzuje Ivan Šulc a poodhaluje i další plány: „V dalších etapách chceme upravit požární nádrž. Když budou tužší zimy, mohly by sem chodit děti bruslit, máme tu osvětlení, tak bude možné sportovat i ve večerních hodinách.“