V Jihlavě prodloužili bílou stopu. Podívejte se, jak si běžkaři užívali trať

Auto mohou sportovci nechat přímo na kraji Vysoké, u nedalekých kasáren nebo u garáží v Telečské ulici. A pak ani není třeba kroužit kolem Vysoké, třebaže to jde. Běžkaři mohou vyrazit směrem na Popice nebo na druhou stranu až na Horní Kosov.

Výběr okruhu bude záviset i na kondici. „Standardní pětikilometrový okruh Vysoká je spíše pro závodníky. Mohou ho využít i ostatní, ale pro začátečníky je poměrně náročný. Pro ně je naopak vhodný okruh Okrouhlík, který je poblíž výchoziště našich stop na rozcestí Popice - Okrouhlík – Vysoká. Je s minimálním převýšením,“ uvedl Martin Kratochvíl ze spolku Lyžařské Jihlavsko.

Lyžařská sezóna na Vysočině začala, sjezdovka v Měříně od víkendu jede

Druhou lokalitou, kde Lyžařské Jihlavsko upravuje stopy, je Čeřínek. Okruh Nový Hojkov má pět kilometrů tři sta metrů a je rolbou upravený pro klasiku i bruslení. Na své si tam přijdou začátečníci i zkušení běžkaři. „Na okruhu jsou pasáže, které nejsou pro začátečníky, prudší sjezdy nebo prudší stoupání, ale dá se jim poměrně dobře vyhnout,“ uvedl Kratochvíl. Lyžařské Jihlavsko však žádá sportovce, aby parkovali pouze na vyhrnutém parkovišti mezi Novým Hojkovem a Větrovem.

Třetím okruhem je pak ten v areálu Českého mlýna přímo v Jihlavě. Tam záleží na počasí. „Pokud je dostatek stop na přírodním sněhu, tak se tam příliš neobjevují závodníci, kteří potřebují najet větší porci kilometrů nebo hledají převýšení. Využívají tento okruh, když je málo sněhu nebo mají méně času,“ vypozoroval Kratochvíl.

VIDEO: Lidé na Třebíčsku vyrazili na běžky, někde je sněhu až příliš. Podívejte

Na tuto trať je ale zatím vstup zakázaný. „Na technickém sněhu lyžaři zákaz dodržovali a nikdo na něj nevstupoval. Není možné ho hned rozhrnout, musí promrznout, jinak by byl mokrý a během sezony by bylo znát, že je nekvalitní,“ vysvětlil Martin Kratochvíl.

Přesto se už brzy netrpěliví běžkaři dočkají, provizorní kolečko o délce zhruba čtyři sta metrů by mohlo být přístupné už o víkendu. „Trať, kterou plánujeme, povedeme po hromadách sněhu, bude to spíš takový motokros. Věřím ale, že pro zpestření dětí i dospělých to může být zajímavé,“ usmál se Kratochvíl. Hlavním cílem je připravit areál na sportování o vánočních svátcích.

Lyžování v Jihlavě, ilustrační video:

Zdroj: Deník/Martin Singr

Deník také zajímalo, kdy během dne je nejlepší vyrazit na běžky. „Nejlepší je sledovat předpověď počasí a náš web, na kterém informujeme, kde je čerstvě upraveno. Určitě je dobré využít chladnějšího počasí, což bude platit obzvláště v následující dny, kdy se bude oteplovat. Nejlepší bude vyjet ráno,“ poradil Kratochvíl závěrem.