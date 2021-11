Projekt zahrnující výstavbu osmi nových rodinných domů a plochu určenou pro dětského hřiště je připravený v místní části ve Střížově. V současné době probíhá realizace stavby komunikací a chodníků. Smluvní předání stavby od dodavatele je stanoveno do konce listopadu tohoto roku. Následovat bude podání žádosti o kolaudaci stavby na jihlavský odbor dopravy, takže samotná kolaudace proběhne v zimních měsících.

„Vzhledem k průběhu prací předpokládáme, že stavební pozemky budou nabídnuty zájemcům o stavbu v březnu 2022", nastínila starostka Brtnice Miroslava Švaříčková. Současně připomněla, že se Střížov, coby největší místní část, bude dále rozvíjet a důležitým cílem pro nejbližší období je stavba nové mateřské školky.

Poslední pozemek má Brtnice v místní části Příseka. Tam se na první výzvu nepřihlásil nikdo, následně byl ale zájem veliký. „Přesto, že se vyvolávací cena 1 650 korun zdála zpočátku vysoká, velký zájem o pozemky nás překvapil“, sdělila Miroslava Švaříčková.

Přímo v Brtnici město stavební pozemky k prodeji nyní nemá. Parcely prodávají soukromí vlastníci. Radnice však již několik let pracuje na přípravě stavby bytových domů, se kterou by se mělo v co nejbližší době začít.