Ve Švábově se nedočkali jen osmi voličů

Jihlavsko – Švábov je malá vesnice u Batelova, která na Jihlavsku získala pomyslné první místo za nejlepší docházku u voleb. Na opačné straně se umístila Nevcehle, tam k volbám přišlo nejméně lidí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Libor Plíhal

Do sálu obecního úřadu ve Švábově zamířilo během pátku a soboty z 61 možných voličů 53. Bylo to přesně 86,89 procent. K volbám tam nedorazilo pouze osm obyvatel. „K volbám nepřišli čtyři sousedé, o nichž jsme si mysleli, že dorazí. O dalších čtyřech jsme věděli, že nepřijdou. Jeden muž totiž žije dlouhodobě v Kanadě. Jedné slečně jsem vydával voličský průkaz a ta na něj chtěla volit v Praze. Další dva občané bydlí v jiných městech a o jednom muži vůbec nevíme, kde se nachází,“ vysvětlil účast starosta Švábova Evžen Háva. Nejvíce hlasů ve Švábově získalo hnutí ANO.

V Nevcehli mělo k volbám přijít 187 obyvatel. Jen ale 104 jich opravdu přišlo. Bylo to přesně 55,,61 procent. Z toho ještě jednomu voliči se podařilo do urny vhodit obálku s neplatným hlasem. Také v Nevcehli se vítěznou stranou stalo hnutí ANO. To vyhrálo téměř ve všech obcích na Jihlavsku.

Kde nevyhrálo Ano

Politická stana ODS skončila na prvním místě pouze ve Vanůvku u Telče a v Plandrech u Jihlavy. Piráti získali na Jihlavsku nejvíce hlasů v Horní Myslové, Kostelní Myslové, Olší, Věžničce a Zvolenovicích. SPD se zdálo nejlepší lidem v Doupí, Otíně, Řídelově, Zbinohách a spolu s KSČM se umístila na prvním místě i ve Svojkovicích. Na první místo KSČM dosadili lidé svými hlasy v Jindřichovicích, Knínicích, v Krasonicích spolu s ANO a s KDU-ČSL, Mysleticích, Panských Dubenkách a Třeštici. Pro KDU-ČSL bylo sedmnáct obcí na Jihlavsku.