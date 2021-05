Významný den by v sobotu osmého května mohli oslavit ve Větrném Jeníkově. I když to bude 795 let od první písemné zmínky o Jeníkově, místní jsou přesvědčeni o podstatně delší historii městyse.

Větrný Jeníkov | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

