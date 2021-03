Starosta David Drahoš si uvědomuje, že má spoustu jiných věcí na řešení a tímhle si dobrovolně přidal velkou starost. Obec totiž už měla i povolení na demolici, mohla budovu zbourat, ale neudělala to. „Lidé se ptají, jestli to mělo nebo nemělo cenu zachránit,“ podotkl. Kovárna je nyní chráněna památkáři a obec už má zpracovaný projekt, podle kterého chce letos opravit střechu se zvonicí. „Tím by se zamezilo zatékání vody a chátrání,“ vysvětlil starosta.

Co bude dál se uvidí. Jisté ale je, že oprava bude trvat několik let, bude potřeba ji rozdělit na etapy. Radnice se bude snažit čerpat dotace, pokusí se ale získat peníze i sama. „Po rozvolnění opatření bychom tam mohli dělat kovářské akce nebo něco podobného na podporu," naznačil David Drahoš s tím, že stará kovárna má už zřízený transparentní účet s číslem 8248-1122787379/0800, kam lidé přispívají. „Jedna hodná paní nám už dvakrát přispěla většími částkami. Tímto jí ještě jednou děkuji, bez ní bychom nebyli tak daleko" dodal starosta.

Radnice má přitom představu, že by práce, které lze dělat svépomocí, mohli dělat místní formou brigád. „Historie je součástí obce a když je ta kovárna jedna z mála pamětníků minulých dob, je dobré zkusit jí zachránit,“ uvažuje nahlas starosta. Díky kovárně, která je uprostřed dolní části, by se do této lokality vrátilo zvonění, kovárna by mohla zůstat po rekonstrukci trvale přístupná. „Byt tam je jen malý, ale tam obec určitě něco vymyslí,“ ujistil David Drahoš závěrem.