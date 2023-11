Informaci o výstavbě plaveckého bazénu vítá, ne však proto, že by tam chtěl on sám sportovat. „Já jsem ve věku, kdy jsem rád, že se udržím na vodě, ale mládež se tam může vyřádit a nás důchodce nechat v klidu,“ usmívá se senior krátce před tím, než zamíří do šaten.

Most u Řehořova půjde k zemi začátkem roku. Bourání zastaví provoz na dálnici

Deník naopak odchází s mluvčím Služeb města Jihlavy Martinem Málkem ven, k vyplouvacímu bazénu. Ten je prázdný, okna kolem něj jsou zakrytá a dělníci rozebírají zámkovou dlažbu. „Vyplouvací bazén sloužil od roku 2001 nepřetržitě a celoročně. Návštěvníci Vodního ráje mohli i v zimních měsících vyplavat ven a ve vodě o teplotě 27 stupňů mít kolem sebe sníh, mělo to svojí romantiku,“ popisuje Málek.

Takovým scénářům však nyní bude konec, bagr bazén zlikviduje, aby mohly v místě vzniknout tři plavecké dráhy o délce pětadvacet metrů. Povedou směrem k tobogánu. „Ten budeme muset od pondělí zhruba na měsíc zavřít,“ přidává informaci ze čtvrtečního rána Málek. Jde o bezpečnost vzhledem k tomu, že se v místě bude pohybovat těžká technika. „Pokud nebudou dělníci pracovat o víkendech nebo svátcích a nebude narušena statika, tobogán otevřeme,“ slibuje Málek.

Plavecký bazén ve Vodním ráji: - plavecký bazén bude součástí krytého areálu - plavecké dráhy budou tři - jejich délka bude 25 metrů - hotovo má být do 30. září 2024

Zároveň uvažuje, zda dočasně neupravit vstupné – návštěvníci přeci jen mají o dvě atrakce méně, vzhledem k zabednění je navíc uvnitř o trochu méně světla. Ve Službách města Jihlavy, které Vodní ráj provozují, budou toto téma ještě diskutovat.

Do konce tohoto týdne se bude v areálu vše chystat „ručně“, v pondělí se pak dá do práce těžká technika. Bude se pohybovat zejména ve venkovním areálu Vodního ráje, okolí příliš neomezí. „Od šestého listopadu by sem měly najet bagry, buldozery a začnou likvidační práce,“ potvrzuje Málek. Tou dobou už bude rozebraná zámková dlažba, která se dá ještě využít. Bazén se ale zachránit nepodaří, prostě není možné ho odvézt jinam.

Návyky návštěvníků se změnily

Plavecký bazén jako součást krytého areálu Vodního ráje bude splněným přáním tisíců návštěvníků. „Dlouhodobě to tady chybí. Změnily se návyky návštěvníků, už nechtějí jen pasivně relaxovat, ale v případě rodiny jdou děti na atrakce nebo do dětského bazénu, matka do vířivky, ale otec by si chtěl zaplavat,“ popisuje častý scénář Martin Málek.

Vodní ráj je největší aquapark na Vysočině, ale i nejstarší. „Letos máme třiadvacátou sezónu a konkurence nespí, je potřeba Vodní ráj inovovat,“ říká Málek. Dále by se mohl vylepšit třeba saunový svět. „Je to všechno otázka peněz a priorit,“ dodává mluvčí s tím, že stavba tří plaveckých drah vyjde na pětatřicet milionů korun.

Největší aquapark na Vysočině otevřel. Vodní ráj přilákal stovky lidí

Dělníci budou pracovat i přes zimu, jak jim podmínky dovolí. Plavecký bazén má být hotový 30. září 2024. Hned další rok přijde vhod. „V roce 2025 by se měl zavřít Bazén Evžena Rošického, kde se budou vyměňovat bazénové vany. Tyto tři dráhy pak budou využívat školy a školky pro výuku dětí, budou tu trénovat plavci, nahradí to tu odstávku,“ popisuje Málek.

Že by ale taková praxe zůstala i v dalších letech a školy mířily na výuku do Vodního ráje, to si nemyslí. „Neočekáváme, že tu budeme mít speciální plavecké hodiny pro veřejnost. Můžeme nabídnout ranní hodiny pro kondiční plavce, ale že bychom z toho udělali výukové plavecké bazény, to si v tuto chvíli nedovedu představit.,“ uzavírá Málek.