Velikonoční pondělí bylo jako každý rok i letos dnem, kdy krajem šli koledníci a pomlázkou předávali ženám a dívkám mladost, pružnost a svěžest. Odměnou jim byla stužka do pomlázky, vajíčka, dětem sladkosti a dospělým něco ostřejšího na pití.

Velikonoce se neobešly bez pondělní obchůzky. | Video: Deník/Martin Singr

Na koledu se vydávali často tátové se syny nebo party mládenců, občas šly koledovat i dívky – je přeci přestupný rok. Vždy se ale tato tradice nesla v úsměvném duchu.

Kdo ostatně nechtěl, koledníky nezval nebo jim neotevřel. Zejména mladé dívky se ale nemohly koledníků dočkat, a když přišli, jejich radost byla nezměrná.

A že ne vždy stihli koledníci stihnout všechny návštěvy do pravého poledne? Vesměs to nevadilo, ale byly i dívky, které ctily další tradici, a to sprchu ledovou vodou.