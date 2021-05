Největší omezení souvisí s rekonstrukcí průtahu. Ta se loni nestihla dokončit a tak se dělníci vrátili letos na jaře. Tím pádem se časově i místně potkali s pracovníky, kteří budují parkoviště Na Hrázi. „Z jedné strany je to dobře, ale firma, která dělá parkoviště, se nyní komplikovaně dostává na staveniště,“ uvedl starosta Vladislav Hynk.

Pětatřicet parkovacích míst plus dvě stání pro handicapované bude pak sloužit pro širší centrum města. Lidé si totiž stěžují, že se jim na náměstí daří stále hůře nacházet volná místa. Nová plocha pomůže i návštěvníkům biotopu Malvíny. „Jsou dni, kdy je opravdu horko a i když máme okolo koupaliště spoustu parkovacích míst, všichni se tam nevejdou,“ uznal Hynk.

Další akcí, která zavřela silnici na Jihlavu, pak je začátek stavby cyklostezky, která by měla vést ze Salavic přes Jezdovice do Třeště a končit v této etapě někde mezi Třeští a Hodicemi. „Za čerpací stanicí je silnice překopaná a dělníci tam staví podjezd," informoval starosta.

Místní si už většinou zvykli. „Třeští jezdím už roky automaticky, teď si však cestu musím předem promyslet. Ale už jsem si zvykla. Vnímám ta omezení jako nutné zlo, až to bude hotové, tak se nám bude hezky jezdit,“ usmála se Veronika Bartušková.

Ta největší dopravní omezení by ale měla být do začátku prázdnin minulostí. Je to mimo jiné proto, aby se lidé dostali na koupaliště. „Ulici Na Hrázi, kde je cesta, kterou se přijíždí na biotop, stavební firma slíbila dokončit do třicátého června,“ potvrdil starosta.

Otázkou tak zůstává jen jaká budou pravidla pro koupaliště. „Obecně víme, že koupaliště budou otevřená, ale podmínky zatím známé nejsou,“ pokrčil Vladislav Hynk rameny před pár dny. Sám by přitom rád věděl, jestli budou nějaké restrikce a případně jaké. Může se jednat třeba o omezený počet návštěvníků nebo povinnost prokázat se negativním testem. „My děláme všechno proto, aby biotop fungoval. Voda bude připravená, silnice bude vyasfaltovaná,“ uzavřel přesto s optimismem.