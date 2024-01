Památný buk na okraji Jihlavy padl k zemi. Zřejmě nevydržel nápor sněhu, který Vysočinu zasypal před Vánocemi.

Památný buk byl napadený dřevomorem. Mokrý a těžký sníh spolu se silným větrem byl poslední kapkou a strom se zlomil. | Foto: Deník/Marcel Moržol

Řada jihlavských turistů v rámci tradiční akce, kterou je Novoroční výstup na Šacberk, zamířila také k mohutnému buku na vrchu Rudný. Tam je čekalo velké zklamání, památný strom je totiž zlomený.

Buk stojící stovky let se s největší pravděpodobností stal obětí počasí na konci minulého roku. „Vypadá to opravdu dost čerstvě, takže bych odhadovala, že se to stalo v předvánočním čase, kdy byla kalamita,“ okomentovala fotky zlomeného stromu Olga Dvořáková z odboru životního prostředí na jihlavském magistrátu.

Buk lesní, který byl vysoký dvaatřicet metrů a měl obvod kmene 410 centimetrů tak nyní čeká zrušení ochrany.

Dle radnice byla památný buk už delší dobu napaden dřevomorem, zatížení mokrým a těžkým sněhem v kombinaci s větrem bylo poslední kapkou.

Buk stál v lokalitě historicky spojené s těžbou stříbrných rud na severním okraji Jihlavy, nedaleko od krematoria. Památným stromem byl vyhlášený v roce 1984.