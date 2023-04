O víkendu mají lidé poslední šanci zaplatit u jihlavské zoologické zahrady jen stovku za celodenní parkování. Od pondělí to bude o polovinu více. Tedy za sto padesát korun.

Zdražování se návštěvníkům pochopitelně nelíbí, někteří budou parkovat u supermarketu Tesco nebo v Cityparku a těch pár set metrů dojdou. „Sto padesát korun, to už je fakt hodně. I stovka byla dost, není to tak dávno, co se platilo čtyřicet,“ uvažovala pak nahlas jedna z návštěvnic, která si nepřála zveřejnit své jméno, redakce ho však zná.

V CITYPARKU ZATÍM BEZE ZMĚNY

Kousek nejen od zoo, ale také od náměstí je největší obchodní centrum na Vysočině, Citypark Jihlava, s parkovištěm o kapacitě téměř osm set míst. A co víc, ve všední dny je tam parkování na tři hodiny zdarma, o víkendu na pět hodin.

Samotné vedení nákupního centra vnímá tento systém jako službu lidem, za tři hodiny si stihnou vyřídit ve městě, co potřebují. Veřejnost to ví a parkoviště využívá. „Většinou se na náměstí ty tři hodiny nezdržím ani s obědem, je to fakt dlouhá doba. A i kdyby, pořád je dvacka na hodinu méně než třicet korun na náměstí,“ porovnal obě možnosti parkování Petr Dvořák z Jihlavska.

Parkování zdarma se z Jihlavy pomalu vytrácí, Citypark se zatím rozmýšlí

Stejně jako on řeší situaci řada dalších řidičů a tento počet od května ještě pravděpodobně vzroste. Deník zjišťoval, jestli Citypark chystá nějaké změny, třeba podmínit parkování zdarma účtenkou z některého obchodu. „Od května začneme monitorovat a vyhodnocovat situaci na parkovišti obchodního centra a v závislosti na ní přijmeme opatření či učiníme potřebné kroky,“ uvedla Markéta Altrichterová z obchodního centra.

Volná parkovací místa jsou obvykle na krajích města. Zejména jde o P+R parkoviště v ulici Žižkova, dostatečná kapacita je také u několika supermarketů. Poblíž centra zůstane i po prvním květnu bezplatné parkování dále třeba u městského vlakového nádraží.

NA NÁMĚSTÍ JEN ZA PENÍZE

Naopak v centru města a jeho širším okolí se bude platit dále, někde navíc končí možnost odstavení auta zdarma. Město totiž 1. května spouští nový systém parkování. Například z Masarykova náměstí zmizí poslední možnost parkovat zadarmo.

Poplatek bude různý dle režimu parkování. V návštěvnickém režimu označeném oranžovou barvou to dělá třicet korun za hodinu ve všední dny mezi sedmou ranní a pátou odpolední, to se tedy nemění. Změna je ale v dalších časech, kdy parkování bývalo zadarmo, nyní řidiči zaplatí dvacet korun. Parkovat bude možné i v modrých, rezidenčních, zónách. Mimo centrum tam stojí hodina dvacet korun a maximální částka je stokoruna za čtyřiadvacet hodin. V centru je to čtyřicet a sto padesát korun.

Změna parkování v Jihlavě: ulice mění barvu, nové automaty vytlačují staré

Vedle toho budou místa vyhrazená pro takzvané střednědobé parkování, například v okolí třídy Legionářů a na parkovišti za Billou. „Celodenní návštěvníci a pracující ve městě mohou využít zvýhodněné stání až po dobu třinácti hodin za padesát korun,“ informoval radní pro dopravu David Beke. Kdo tam bude stát kratší dobu, zaplatí jen dvacet korun za hodinu. Od pondělí se tak vyplatí sledovat barvy - modrá, oranžová a fialová značí každá jiný režim parkování a jiná pravidla.