Rodinné domy ale v dnešní době rostou po celém Jihlavsku. V nedalekých Lukách nad Jihlavou chce jeden z deveoperů postavit třicet domů na klíč, parcely pro rodinné domy byly rychle rozprodány i v Kamenici. Staví se také ve Zhoři, v Brtnici nebo v Jihlavě.

V polovině října se uskutečnila kolaudace veřejného osvětlení a pak přijde na řadu kolaudace komunikace . Poté se již mohou lidé nastěhovat a přihlásit k trvalému pobytu. Týká se to ale jen těch nejrychlejších. „Pozemky byly rychle vyprodané. Udělali jsme si pořadník a nebyl problém, abychom je neobsadili,“ uvedl starosta Milan Pulicar.

Na dalších plánovaných dvacet pozemků má radnice už nyní asi sedmdesát zájemců. Na nové území se zpracovává územní studie, probíhá jednání s majiteli a poté bude zasíťování pozemků, tam si ale noví obyvatelé musí ještě zhruba dva roky počkat.

Že by se Nové Domky časem spojily s Malým Beranovem, kterému se nyní přiblížily, si Pulicar nemyslí. „Výhledově by se mohly spojit spíše s Velkým Beranovem, ale i to je ještě daleko,“ uzavřel.