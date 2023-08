Přesto výjimečně ke konfliktu dojde, do jednoho z nich se před pár lety dostal přímo na náměstí bývalý hokejista. „Aniž by tehdy kdokoliv případ hlásil, strážnici jen na základě kamerového systému do dvou minut čtveřici útočníků dopadli,“ říká Frenc. Podle něj je náměstí bezpečné, problémem může být pocit vnímání bezpečí některých Jihlavanů. A nejen jich. „Podívejte se na sociální sítě, kdo píše ty příspěvky. Někdo z Ostravy komentuje, že jihlavské náměstí je špinavé a nebezpečné,“ kroutí hlavou šéf strážníků.

Kamery pomáhají také řidičům, kteří zjistí, že jim někdo na parkovišti odřel auto a z místa ujel. Takových případů je dle strážníků poslední dobou stále více. „Pokud někdo nabourá jiné auto a ujede, je to jednoznačné. My poškozenému záznam ze zákona ukázat nemůžeme, ale doporučíme mu, aby se obrátil na Policii ČR. Dopravní policie dostane tento záznam a viníka dohledají. To poškozenému pomůže i při jednání s pojišťovnou,“ popisuje Frenc.

Jiný případ byl, když před pár lety přišel muž s tím, že mu někdo ve spodní části Masarykova náměstí odcizil motorové vozidlo. Podle kamerových záznamů pak policisté zjistili, že tento vůz na náměstí ani nebyl a dotyčný se následně sám přiznal, že mělo jít o pojistný podvod.

Podařilo se také objasnit krádež elektrocentrály. „Byla to trochu náhoda, ale měli jsme monitorovanou celou trasu člověka, co jí vzal a dokonce jsme i viděli, jak jí nese do jedné restaurace. Pozvali jsme si ho na Městskou policii, on se strašně divil proč, a pak se dostavil ve stejném oblečení, v jakém byl zaznamenán na videu při krádeži,“ směje se ředitel s tím, že se centrála vrátila majiteli.

Kamery dostaly kriminalitu z centra

Kamery jsou v Jihlavě od roku 1999, tehdy byly dvě první na Masarykově náměstí. „Tenkrát byly kamery velmi drahé a bylo to problematické, optokabely jsme táhli kolektory. Rozlišení nebylo ideální, ale kamery už tehdy policii mnohokrát pomohly. Prostory musely být označené a latentní kriminalita v centru města klesla,“ vzpomíná ředitel Městské policie Jihlava. Místo analogových přístrojů pak přišly digitální, s možností otáčet se o 360 stupňů s velmi dobrým nočním záznamem. Nyní už jich strážnici využívají sto šestnáct.

Stěnu plnou monitorů sleduje operátorka kamerového systému spolu s vedoucím směny. „ Podle situace, co vidí na kamerách, informují jednotlivé hlídky, kam mají vyjet a podobně. Velmi kvalitní záznam máme pak uložený zhruba čtyřiadvacet dnů," informuje Frenc.

Změnil se i postoj lidí. Dříve kamery nechtěli, nelíbilo se jim, že je bude někdo natáčet. „Já se jim snažil vysvětlit, že je to pro jejich bezpečnost. A kdo nic nezákonného nedělá, nemusí z toho mít obavy,“ popisuje Frenc. „Někdo může namítat, že se mu kamerami můžeme dívát do oken, ale to opravdu nejde, okna jsou na kamerách začerněná,“ přidává zajímavou perličku.

Není přitom měsíc, kdy by na městskou policii někdo nevolal s žádostí, na jakém dalším místě by mohla být umístěná další kamera.