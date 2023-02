Radnice předpokládá, že kácení bude otázkou pár dnů. Lidé by měli dbát vlastní bezpečnosti a do míst, kde se kácí stromy, radši nevstupovat. Ale není tomu tak. Kolem traktoru s nákladem dlouhých klád prochází celkem nevzrušeně pejskař, pes běží pár metrů před ním, bez vodítka. „Vidíte to sami,“ říká rezignovaně jeden z dřevorubců a pokračuje: „Nedávno prošla maminka s kočárkem kousek od stromu, který jsem kácel. A to byla během pár minut už třetí, co kolem mě prošla,“ kroutí hlavou.

Kácení ze zdravotních důvodů bude pokračovat v helenínském lesoparku, na sídlištích Nad Plovárnou a Na Kopci a také pod rozhlednou. „Jsou to ale jen jednotlivé kusy stromů, které ze zdravotních důvodů musíme pokácet,“ podotkla vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková.

Stav stromů v Heulosu je nyní poměrně dobrý. „Ve čtvrtek a v pátek byly pro stromy ty nejhorší podmínky. Půda nebyla zmrzlá, byla měkká a mokrá a do toho se opřel vítr. Přesto se nám tu nic zásadního nestalo, jen polámané větve“ připomněla s tím, že takový lesopark jen pár desítek metrů od hlavního náměstí má jen málokteré město. Je to zkrátka poklad.