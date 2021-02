Nyní je možné oficiálně požádat o kofinancování od Národní sportovní agentury, která má na podobné projekty vyhrazenu miliardu osm set milionů korun. „Pokud to bude jen trochu objektivní, tři sta milionů bychom měli dostat,“ odhadl náměstek primátorky Petr Ryška. Tím zároveň reagoval na poznámku opozičního zastupitele Jaromíra Kaliny. Bývalý náměstek primátorky kritizoval, že město chce na přelomu letošního a příštího roku zahájit demolici stávajícího stadionu a přitom nemá jasno o finančním krytí.

Kromě milionů od státu by mohlo město dostat peníze také od hejtmanství. Tam je ale přesná částka zatím nejistá, jednání budou pokračovat od začátku března, až bude známý rozpočet celé akce. „Pro rozvoj kraje je velmi důležité, aby kraj a krajské město spolupracovali, toto vidím jako velmi dobrý krok pro budoucí spolupráci i v jiných oblastech,“ řekl na podzim šéf senátu a krajský zastupitel Miloš Vystrčil.

Tehdy krajští zastupitelé stavbu arény podpořili, Miroslav Houška za finanční výbor odhadl příspěvek hejtmanství ve výši pětadvacet až třicet procent. „Z dnešního pohledu může být přiměřených pětadvacet procent, ale později to může být jen patnáct,“ upřesnil tehdejší hejtman Jiří Běhounek. Horácká multifunkční aréna přitom nebude jen hokejovým stadionem. Bude možné jí využít i pro basketbalové zápasy, výstavy nebo koncerty nadregionálního významu. „Hala nás zatíží a omezí investice na pět až šest let, ale pak nám bude desítky let ekonomicky pomáhat,“ prohlásil loni na jaře náměstek primátorky Vít Zeman.

Lídr opozičního Hnutí ANO Radek Popelka na pondělním zasedání jihlavských zastupitelů požádal o uspořádání semináře, kde se bude vedení města rozpočtu arény podrobněji věnovat. „Je to jen na vás, kolik času tomu obětujeme,“ reagovala primátorka Karolína Koubová s tím, že na jaře bude jednání reálné. Sama ale vidí hned tři projekty, které by zasloužily stejnou pozornost jako nová hala.

Právě to bývá terčem kritiky. Jihlavská radnice totiž vedle nové arény plánuje také revitalizaci Masarykova nádraží a nový Centrální dopravní terminál. Přitom jen nový stadion vyjde podle předběžných odhadů na miliardu. Fanoušci Dukla Jihlava se ale už nemohou dočkat. „Stadion teď není v úplně ideálním stavu. V lepším prostředí se i lépe hraje, takže doufám, že to mému milovanému hokejovému týmu pomůže a odrazí se to i na výsledcích,“ uvedl Luděk Strašil z Krucemburku.

Jihlavští zastupitelé zároveň schválili přesun čtrnácti milionů z Fondu rezerv a rozvoje na akci Horácká multifunkční aréna v Jihlavě. Podle materiálu, který předložila primátorka se jedná o čásku, která půjde na vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu Veřejného sportoviště pro lední sporty v jihlavské Tyršově ulici. Vše směřuje k tomu, že za rok touto dobou už bude někdejší Horácký zimní stadion, dnešní CZ Loko aréna, jen vzpomínkou na fotkách.