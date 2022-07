Na Pávově to prostě žilo a to několik dekád až do devadesátých let. „Dodnes to vidím, když se tam jdu podívat, stánky s ovocem, s hračkami do vody, později diskotéky, bylo tam hezky,“ zavzpomínala například Aneta Šťastná. Dnes je pláž liduprázdná a změna na obzoru není.