Od sobotního rána stoupala z hodické návsi libá vůně. Šestnáctý ročník Vepřových hodů nabídl nejen výběr toho nejlepšího ze zabijačkových dobrot, ale také bohatý doprovodný program. Návštěvníci se od rána bavili s kapelami různých žánrů. Děti se svezly na pouťových atrakcích nebo si mohly nechat něco namalovat na obličej.

Atmosféra Vepřových hodů v Hodicích 2023. | Video: Deník/Jana Kodysová

Jitrnice, jelita, zabijačkový guláš, prejt, grilované prase, prdelačka, kýta nebo vepřová kolena. To všechno si lidé nosili uplynulou sobotu z hodické návsi. Stovky kilogramů dobrot šly na dračku. Vepřové hody jsou mezi lidmi velmi oblíbené. Letos nabídly také vystoupení kapel Náhodou band, Poličanka, Pod Tlakem a Terestial. Kdo měl dost vepřového, ten si mohl zajít do kavárničky v kulturním domě na něco sladkého.

Zdroj: Deník/Jana Kodysová

O zpestření programu se postaraly soutěže pro děti a vystoupily také mažoretky z Domu dětí a mládeže v Třešti. Taneční parket si podmanili tanečníci všech věkových kategorií, přijeli také manželé Polcarovi z České Bělé, kteří to spolu vytáčí už přes padesát let. Letos prý to je už jejich asi šedesátá společná akce.