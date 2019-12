Jihlava – Veřejnost se může v anketě na webu města vyjádřit k letošnímu adventu a Vánocům v Jihlavě. Sdělit své názory lidé mohou až do druhého února.

Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby v Jihlavě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Zpětná vazba je pro nás opravdu důležitá. Příští rok se do toho vrhneme znovu a potřebujeme vědět, co se lidem opravdu líbilo a na co se zaměřit nebo co jsme udělali špatně a co je nutné změnit,“ řekla primátorka města Karolína Koubová (Fórum Jihlava). Zároveň předem poděkovala všem, kteří se zapojí.