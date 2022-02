V Jihlavě budou 22. února čtyři svatby. První pár si přitom datum rezervoval už loni v listopadu, poslední před dvěma týdny. „Protože je v ten den zasedání zastupitelstva, byl trošku problém sehnat oddávajícího. Nakonec to bude Martin Hyský,“ sdělil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Stejný počet je i v Třebíči. „Obecně v pracovní dny, kromě pátku, o svatby zájem nebývá. Výjimkou je vždy právě zajímavé datum,“ řekla i tamní mluvčí Irini Martakidisová.

Značný zájem je přitom nejen v okresních městech. „Na 22. 2. 2022 máme zamluvené čtyři svatby, všechny v obřadní síni Městského úřadu v Humpolci,“ informovala mluvčí tamní radnice Jana Kudrhaltová.

Tři svatby budou ve Žďáru nad Sázavou, dvě na radnici a jedna na zámku. „Zájem snoubenců o toto datum určitě znát je, protože v tomto období se svatby v týdnu konají jen zcela výjimečně," konstatoval starosta Žďáru Martin Mrkos. O dvou párech pak ví na radnici v Pelhřimově. „Svatby budou v obřadní síni pelhřimovské radnice a na Váňově statku v Dubovicích,“ popsala mluvčí Andrea Unterfrancová.

Například v Havlíčkově Brodě přitom mají budoucí manželé smůlu, dvaadvacátého února není oddávací den. „Svatby míváme nejčastěji pátky a soboty, svatební termíny schvaluje v předstihu rada města,“ informovala mluvčí Alena Doležalová.

Během týdne zkrátka nejsou svatby moc časté. Když už, jde podle Daňka o významná data, která snoubencům často připomíná důležitý milník v jejich vztahu, například výročí seznámení a podobně.

Bylo mínus dvacet, to aby těch dvojek nebylo málo. Tak vzpomíná na svou svatbu Marie Dvořáková z Luk nad Jihlavou. Vdávala se 22. února a nyní pracuje na matrice v Lukách nad Jihlavou. „Zítra sice u nás žádná svatba nebude, ale v létě jich bude o to víc. V pondělí jsem zapsala další dva páry,“ řekla Dvořáková.

Jisté je, že dobře zapamatovatelné datum ale táhne a tím spíše, když zrovna připadne na víkend. Tak to bylo i prvního září 2018. „Říkali jsme si, že to bude hezké zakončeni léta pro nás a naše svatební hosty. Výročí budeme oslavovat spolu s odchodem děti do školy, což se nejen dobře pamatuje, ale je i dvojnásobný důvod k oslavě,“ usmála se Dana Kinclová z Luk nad Jihlavou.

Vzhledem k vývoji pandemie koronaviru se všeobecně předpokládá, že snoubenci už v létě nebudou dále odkládat datum svatby jako v předchozích dvou letech. To potvrzují zkušenosti z Jihlavy. „Od spuštění rezervačního systému svateb jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po termínech uzavření manželství v letošním roce,“ potvrdil Daněk.

Matrika v Třebíči má každoročně kolem dvou set svateb. Za poslední dva roky číslo pokleslo zhruba o pětinu a tak se dá očekávat vyšší zájem právě letos. Mírný nárůst letos zřejmě bude i v Pelhřimově. Naopak v Havlíčkově Brodě větší zájem neočekávají. „V roce 2020 proběhlo asi o dvacet svateb méně, než je dlouhodobý průměr, a v roce 2021 svatebních obřadů vzhledem k průměru neubylo,“ uzavřela Doležalová.

Numerologické hledisko navíc nulu nezohledňuje a tak jde o datum složené ze samých dvojek. A to prý značí energii, datum vybízí ke spolupráci, vytrvalosti a lásce. „Dvojka znamená cit. A hodně dvojek znamená hodně citu a citlivost, až možná přecitlivělost. Pro svatbu je to dobré datum," potvrdila numeroložka Světlana Ivanovová. Není divu, že snoubenci chtějí právě ten den jít před oltář.