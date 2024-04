Jako balsám pro oko působilo nedělní setkání veteránů v Telči na Jihlavsku. Historická auta a motorky při letošním ročníku tradiční akce vyrazily na nejvyšší bod Vysočiny, Javořici.

Sraz historických aut a motorek v Telči. | Video: Deník/Martin Singr

Poté, co se zaplnil dvůr u Muzea techniky v Telči, parkovali další řidiči v přilehlých ulicích. Náladu to ale nikomu nekazilo, panovala přátelská atmosféra. Majitelé veteránských vozů se mezi sebou většinou znají, mnozí se dávali do hovoru i s diváky.

Jedním z nich byl například Zdeněk Sova. „Pro mě tyhle akce ještě nejsou, mám ale v garáži zachovalou felicii z roku 1996, třeba se dočkáme,“ usmál se.

V Telči je hranice rok výroby 1990. I díky hezkému počasí letos přijely desítky veteránů.

„Míváme obvykle přibližně padesát motocyklů, sedmdesát aut. Tentokrát jich je podobně, ne-li více,“ odhadl kolem půl jedenácté pořadatel Aleš Wimmer z Muzea techniky Telč. Dle odhadu redaktora Deníku mohlo být i přes stovku a motorek jen o trochu méně.

Historické skvosty se vždy předvedou i v pohybu. Tradičně se zájemci vydávají na vyjížďku a organizátorům se letos podařilo vyjednat povolení, aby mohli na nejvyšší bod Vysočiny, Javořici. Tam běžně auta nesmí.

O letošní sraz majitelů aut a motorek do roku výroby 1990 byl i díky počasí velký zájem, cílem tradiční vyjížďky byla tentokrát Javořice, nejvyšší bod Vysočiny.Zdroj: Deník/Martin Singr

„Policie tam ale pustí jen vozy do roku výroby 1990,“ varoval před jízdou organizátor Wimmer. Nechybělo ani ocenění jednoho ze strojů. Jelikož poprvé v historii přijel také traktor, nebylo o držiteli ceny pochyb.

Před jedenáctou dopolední se pak kolona zhruba stovka aut a jen o trochu méně motocyklů dala do pohybu, lidé v Telči a okolí mohli veterány potkávat prakticky po celou neděli.