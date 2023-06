Zájem stavět tam vysoké stožáry má společnost WEB Větrná Energie , která má větrné elektrárny mimo jiné u Znojma. Projektový manažer Milan Vystrčil seznamoval zhruba padesátku lidí v sále s větrnými elektrárnami vesměs v pozitivním duchu. Mluvil o nízké hlučnosti, výhodám oproti fotovoltaice nebo o vlivu na zvěř a přírodu. „Zvěři to nevadí,“ řekl například, když se ze sálu ozvalo: „Ještě se jí to líbí.“

Vystrčil obyvatelům slíbil, že ročně obec za provoz elektrárny získá bezmála milion tři sta tisíc korun. A za tyto peníze by podle investora mohlo zastupitelstvo nechat opravit silnice, odpustit lidem poplatky za odpad nebo peníze rozdat lidem jako příspěvek na energie. „To nemůžou udělat, to starostu zavřou,“ zaznělo skepticky z publika.

Zdroj: Youtube

Místním se záměr stavět větrnou elektrárnu nedaleko obce většinou nelíbil. „My si kvůli rakouské firmě tady budeme ničit Vysočinu,“ reagoval jeden z místních s odkazem na firmu WEB Windenergie, tedy na mateřskou firmu společnosti WEB Větrná energie. „Když si vzpomenu, co Rakušáci dělali kvůli Temelínu. Nedělejte z nás blbce,“ pokračoval senior. Na jeho slova reagoval manažer Vystrčil. „Smlouva bude uzavřená s českou společností,“ odpověděl.

Další dotazy místních obyvatel byly mírnější, týkaly se výšky elektrárny nebo vlivu na počasí. V Nadějově totiž mají zkušenost, že srážky ovlivňuje nedaleká dálnice D1. „Internet je plný toho, že u elektráren nezaprší, nebo to naopak přitáhne mraky. Z našich zkušeností ale víme, že to počasí neovlivňuje,“ řekl zástupce firmy.

Stonařov bude spolupracovat se závodníkem Prokopem na projektu větrného parku

Pak si vzal slovo starosta Brzkova Aleš Bořil, který je svým odmítavým postojem k větrným elektrárnám známý. Má s nimi vlastní zkušenost, stojí v sousedním katastru Věžnice. „Nemáte nastudované zákony, moc se v tom nevyznáte, špatně to interpretujete,“ obvinil Vystrčila a začal mluvit o negativech elektrárny. „Je to točivý element, který pořád něco dělá,“ prohlásil Bořil s tím, že za větrnou elektrárnou vzniká eroze. Až na čtyřiceti hektarech za elektrárnou prý zemědělci nic nevypěstují.

V Brzkově mají dle starosty na stole nabídku šesti milionů za jednu vrtuli a těch může být až šest. „Je to dvacet až šestatřicet milionů korun do příjmu obce. Vy tady vyděláte šedesát milionů a obci dáte milion a půl? Ti občané nejsou hloupí, ani zastupitelstvo,“ varoval Bořil. Ostrý byl ve svém proslovu i Vladimír Čížek, starosta dva kilometry vzdálené Zhoře.

Nové větrné elektrárny na Vysočině: investoři mají zájem o Brzkov i lokality

Pro Deník následně projektový manažer Milan Vystrčil řekl, že je na podobné reakce zvyklý. „Chápu, že místní občané mají svůj názor. Většinou se najdou dva, tři odpůrci, kteří reagují tak, jak reagují, jdou do toho emoce. Je to zásah do jejich běžného života a já ty reakce naprosto chápu,“ uznal.

Starosta Nadějova Karel Klíma závěrem přítomné ujistil, že zastupitelstvo nic neschválí bez souhlasu místních. I když ještě neupřesnil, zda bude vedení obce dělat anketu, pro další jednání s investorem bude nutná jasná převaha lidí s kladným stanoviskem.

Místní se k projektu do novin příliš vyjadřovat nechtěli. „My nejsme žádní řečníci,“ odpověděly s úsměvem tři dámy, které Deník oslovil cestou ze setkání, a okomentovat záměr odmítly.