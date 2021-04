Větrné elektrárny dominují Věžnici na hranici Jihlavska a Havlíčkobrodska. Místním nijak nevadí.

Věžnice na hranici Havlíčkobrodska a Jihlavska. | Foto: Deník/Martin Singr

Podle starosty Davida Drahoše je lepší mít za obcí dvě obří vrtule než dva hektary fotovoltaických panelů namísto pole. „Zvykli jsme si na to, jsou tu už jedenáct let a vůbec mi to nevadí. Spíš je dobré, když jede člověk z dálky a vidí na kopečku větrníky, říká si, že už bude doma,“ usmál se starosta.