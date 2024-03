Další obří vrtule? Obce nedaleko Jihlavy se větrným elektrárnám nebrání

Zároveň vyjádřila obavu, že se stavbou větrníků sníží hodnota domů v jejich okolí. Místostarosta Pavel Koníř (jde o pouhou shodu jmen) reagoval, že vliv na cenu pozemků může být i opačný. „Jelikož by byl nemalý příjem do rozpočtu, zhruba jeden celý rozpočet navíc, tak bude z čeho do obce investovat. Tam, kde má obec příjem z čehokoli, tak se pak v obci lépe žije,“ vysvětlil.

Vedení Jeníkova uvádí, že bude mít z větrných elektráren minimálně tři a půl milionu, které by se mohly rozdělit mezi obyvatele. Pak by to dělalo kolem dvaceti tisíc na domácnost. Nebo je využít na investice. „Lidi z toho budou mít ve výsledku úplný prd, jen se na to budou muset denně dívat,“ zhodnotila věc pesimisticky Michaela Konířová.

Zdroj: Youtube

Výsledky ankety zatím nejsou veřejné. Podle starosty se bude vše vyhodnocovat při jednání zastupitelstva v úterý 12. března. Pak k nim má vedení obce připojit i své stanovisko. Dle informací Deníku v odpovědích výrazně převládly odmítavé odpovědi.

Lidé se zkrátka nechtějí dívat na obrovské stožáry. Koníř však přišel s polemikou, že když si větrné elektrárny postaví vedlejší Kalhov, lidé ve Větrném Jeníkově na ně budou vidět úplně stejně a do obecního rozpočtu z nich nepůjde ani koruna. Starosta Kalhova Radek Žižka Deníku odpověděl, že tam aktuálně není výstavba větrných elektráren na pořadu dne. Před lety je místní v referendu odmítli.

A co víc, zákon nyní dle Koníře umožňuje postavit obnovitelný zdroj energie každému a obec nemá možnost to ovlivnit. „Takže se může stát, že my záměr zastavíme, ale i tak si tam někdo větrnou elektrárnu postaví. Stačí jen souhlas majitele pozemku,“ varoval s tím, že vše ještě může zastavit krajský úřad, který hodnotí dopad na krajinný ráz a životní prostředí.

Téma se ve Větrném Jeníkově řeší hlavně neformálně, zájem o informace od obce nebo od investora nebyl podle starosty velký. Koníř připomněl, že se téma větrných elektráren řeší od loňského května, o jednání zastupitelstva ale nejeví lidé zájem. „Já osobně jsem na ulici několikrát vysvětloval záměr a stav projektu. Jsou lidi, kteří se zajímají, a pak ví,“ zhodnotil s tím, že sám už také během schůzky dlouhé dvě a půl hodiny jednomu z obyvatel odpověděl na všechny otázky.

Pozdní anketa

Ne všichni ale jsou spokojeni. „Po setkání se zástupci realizační firmy vzniklo víc pochyb a následných otázek než ujištění z precizně vypracovaného projektu v hodnotě zhruba jedné miliardy korun,“ sdělil jeden z místních občanů, který si nepřál uvést jméno, redakce ho však zná. „Firma obrazně házela na setkání miliony a pak člověk zjistí, že ani neví, kde se napojí do sítě, což je základní otázka,“ dodal.

Značný zájem vzbudilo téma na Facebooku. Právě na sociálních sítích se objevil názor, že obec mluví o výhodách a zamlčuje nevýhody související s větrnými elektrárnami. „Z mého pohledu šlo o výtky jednotlivců, které sociální sítě přinášejí. Jsem přesvědčen, že informace byly vyvážené,“ reagoval starosta Tomáš Helar.

K aktuálnímu dění se kriticky vyjádřila bývalá starostka a současná poslankyně Martina Ochodnická, třebaže myšlenku větrných elektráren u Větrného Jeníkova podporuje. Přijde jí ale schizofrenní ptát se v nezávazné anketě více jak půl roku poté, kdy obec vstoupila do společnosti, jejímž hlavním cílem má být zisk.

VIDEO: Debata o větrných elektrárnách ve Zhoři. Ve hře je sedmačtyřicet milionů

S názorem, že ať už anketa dopadne jakkoliv, nejdůležitější rozhodnutí bylo učiněno, starosta nesouhlasí. „Kdyby to tak bylo, byla by anketa zcela zbytečná a nemuseli jsme k ní přistoupit,“ řekl Helar. Koníř pak dodal, že městys má právo veta a bez souhlasu zastupitelstva se nic nepostaví.

O založení společného podniku VTE Větrný Jeníkov hovořil i zástupce investora, Stanislav Brunclík z TCN energie. „Nicméně není jisté, že se elektrárny stavět budou. Projekt může zastavit či upravit anketa mezi občany, protože filozofie společných podniků je o spolupráci s obcí a vůli jejích obyvatel,“ předeslal Brunclík.

Kdy by případně mohlo dojít k výstavbě je složitá otázka. Optimistické scénáře hovoří o získání stavebního povolení koncem letošního roku a v létě příští rok začátek realizace.