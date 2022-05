V pondělí navečer se na jeníkovském zámku při veřejném projednání sešli zástupci obchodního řetězce se zastupiteli městyse. A také se zájemci z řad veřejnosti, kteří mohli dostat více informací. Přišlo jich odhadem sedmdesát a vesměs byli naladěni negativně. To je však dle zástupců firmy běžná praxe - z logiky věci přijdou ti, kteří sklady nechtějí a ne podporovatelé nového záměru.

Zastupitelé budou nyní muset rozhodnout, jestli udělají změnu územního plánu a tím umožní další jednání. Část pozemku, kde má logistické centrum stát, je totiž na území, které to zatím neumožňuje, je rezervou pro průmysl. „Někteří zastupitelé jsou pro to shodit ze stolu, někteří chtějí sehnat další podklady a jednat," uvedl zastupitel Jiří Palán.

Penny Market nabízí Větrnému Jeníkovu, že vytvoří zhruba sto šedesát stabilních pracovních míst s nadprůměrným příjmem. Půl milionu ročně půjde do obecní kasy díky výnosu z daně z nemovitosti a přislíbená je i podpora spolků. O osmi milionech, které obchodní řetězec loni nabízel Velkému Beranovu, nyní ale není řeč.

Místní se každopádně už na sociálních sítích shodli, že logistické centrum blízko městyse nechtějí. Lukáš Drahovzal dal jasně najevo, že nechce, aby do skladu za městysem jezdilo denně sto dvacet kamionů tam a zpět a za prací tam přišli zahraniční pracovníci. „Doufám, že i tady bude převažovat rozum nad penězi,“ uvedl před jednáním.

Penny Market měl do loňského podzimu velkou snahu získat pozemky za Velkým Beranovem, tam lidé ale v podzimních volbách při referendu sklad odmítli už podruhé a naposledy. Nebylo to ale jednoznačné, řada lidí sklad za obcí chtěla. „Já jsem pro, do důchodu mám daleko. Automobilka může skončit, ale potraviny budou lidi potřebovat pořád,“ uvedla během voleb jedna z voliček, která si nepřála uvést své jméno.

Penny Market přitom hledá mezi Humpolcem a Velkou Bíteší poblíž dálnice i další možné lokality. Jak Deník zjistil, před časem se sešli i se starostou Jamného Ľubošem Varhaníkem. „Penny Marketu se líbí náš katastr. My jako obec ale žádný pozemek v zamýšlené lokalitě nemáme a bude to o tom, jak se Penny Market domluví s majiteli pozemků. Upřímně nevím, jak bych se k tomu postavil, kdyby jim k tomu dali všichni souhlas a podařilo by se zařídit i změnu územního plánu,“ neskrýval starosta rozpaky.

Mohl by podobně jako ve Velkém Beranově nechat rozhodnout místní. V obci přitom mají s referendem svou zkušenost. Lidé tam před pár lety odmítli větrné elektrárny. „Ukázalo se, že nejde o tu ideologii. Lidem vadilo, že na tom někdo vydělá, když to bude stát na jeho poli a já z toho nic mít nebudu,“ nabídl pohled do zákulisí starosta.