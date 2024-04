Důvodem sporů na březnovém zastupitelstvu byla refundace mzdy v té době druhého místostarosty Pavla Koníře. Chtěl proplatit čtrnáct tisíc za osmadvacet hodin, které věnoval práci pro městys. „Je to úplně stejné jako kdyby v osm ráno houkla siréna a někdo nemohl nastoupit dopoledne do práce, protože bude na zásahu. Zaměstnavatel má právo si zažádat o refundaci mzdy,“ vysvětlil.

Starosta Tomáš Helar připomněl, že 23. ledna neprošlo zvýšení platu místostarosty a on reagoval slovy, že se zařídí jinak. Nikdo pak nevěděl, že si bude účtovat pět set za hodinu práce pro obec. Kdyby to starosta věděl, na některá jednání by ho nezval.

Pavel Koníř argumentoval tím, že je od osmi do šestnácti hodin zaměstnancem firmy Pavel Koníř s.r.o. a v minulosti firma jeho místostarostování dotovala. Od nového roku ale má klienta, který mu dopolední práci neumožňuje. „Rozumíme, co je refundace mzdy? Kdyby to přišlo z Bosche, tak ani nepípnete,“ nebral si servítky. „To nechci já, to chce právnická osoba, která mě musela uvolnit,“ dodal Koníř, načež se z jednacího sálu ozval smích.

V následném hlasování zastupitele Koníře z pozice místostarosty odvolali. On řekl, že refundaci mzdy už nepožaduje a dá to písemně. „Nechci to, nechte si to. Tím, že jsem skončil, nemáte od zítra správu IT. Zápis z dnešního zastupitelstva udělám a pak budu klasický zastupitel a budu mít pokoj,“ uzavřel. Přeci jen se ale dnes ještě k celé situaci vyjádří. Deník bude jednání zastupitelů sledovat.

