Volné stavební parcely v lokalitě Pod Zámkem stále ještě nabízí radnice ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku. Cenu snižovat nechce.

Letecký pohled na lokalitu Pod Zámkem. Foto: poskytl Městys Větrný Jeníkov | Foto: Deník/Martin Singr

Radnice chtěla původně stanovit startovací cenu a parcely nabízet formou dražby. Lidé ale chtěli vědět, kolik bude stát metr čtvereční, a tak se radnice rozhodla pro částku 1 900 korun za metr čtvereční zasíťovaného pozemku. Kauce, která je při splnění podmínek vratná, činí osmdesát tisíc korun.

Vedení městyse nabídlo sedmnáctku pozemků lidem loni v září, o snížení ceny zbývajících deseti však neuvažuje. „S cenou dolů nepůjdeme. Řekli jsme si, že devatenáct set za metr čtvereční je na dnešní dobu hodně rozumná cena,“ uvedl starosta Tomáš Helar. „Někteří ale mají problémy to financovat, dělali jsme jim ústupky. Jeden zájemce pak měl výhrady vůči lokalitě, že je tam bioplynová stanice,“ dodal Helar.

V městysi je mimo jiné škola i školka, tři obchody, lékař pro děti i pro dospělé. Z Větrného Jeníkova je to pár minut do Jihlavy nebo do Humpolce, na dálnici se lidé dostanou ještě dříve. Díky tomu je pak reálné dojíždět denně za prací třeba i do Brna a přitom bydlet v klidném městysi. Pozemky jsou volně přístupné, zájemci se mohou kdykoliv přijet podívat.