Vichřice utrhla střechu a poničila hřbitov. Lidé byli bez proudu

Jihlavsko – S výpadkem elektřiny se v pondělí 30. října museli vyrovnávat lidé i v mnoha městech a obcích na Jihlavsku. Řádění nedělní vichřice nadělalo problémy například v Batelově a v Kostelci u Jihlavy. Vichřice zanechala stopy i na ústředním hřbitově v Jihlavě.

„Lidé jsou nervózní. Je to mimořádná situace, řešíme ji, ale musíme počkat na odborníky, než k nám přijedou. Během dnešního odpoledne by měla elektřina opět fungovat,“ uvedl v pondělí 30. října dopoledne starosta městyse Batelov Jiří Doležal. Bez proudu byla také vesnice Bezděčín, která patří k Batelovu.



Proud v Batelově přestal fungovat v průběhu nedělního poledne v několika jeho částech. „Například v budově základní školy elektřina jde. Problém s proudem nastal ale v mateřské škole a ve zdravotním středisku. Tam museli doktoři vyřešit uskladnění vakcín z nefungujících lednic,“ přiblížil více situaci v Batelově jeho starosta.

Batelovská mateřská škola ale uzavřena nebyla. „Topíme. Jen světla nám svítí v polovině budovy a v druhé části ne. Zítra by už vše mělo být bez problémů,“ sdělila vedoucí učitelka mateřské školy Jana Satrapová.



V nedaleké obci Kostelec u Jihlavy také nešel proud, a navíc tam ještě v neděli dopoledne odlétl kus střechy z jednoho domu. „S pomocí hasičů jsme střechu sundali. Zamezili jsme zatýkání do domu. Během následujících dnů by střechu na řadového domě měli dělníci opravit,“ popsal situaci v Kostelci starosta obce Jaroslav Matula. V jedné části obce ještě v pondělí dopoledne byli lidé bez proudu. „Je to jen pár domů,“ dodal Matula.



Nedělní vichřice nadělala problémy také v krajském městě. Silný vítr na mnoha místech polámal větve stromů a na ústředním hřibově dokonce vyvrátil stromy. „Na hřbitově vítr zlomil nebo vyvrátil celkem osm stromů. Z bezpečnostních důvodů byl celý areál v neděli uzavřen pro veřejnost,“ informoval tiskový mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Vysoké stromy popadaly náhrobky i mezi hroby. „Případné poškození náhrobků bude možné popsat až po odstranění spadaného dřeva,“ dodal Tulis. Areál hřbitova nechal jeho správce znovu otevřít do běžného provozu během pondělního dopoledne. Návštěvníky však ještě omezoval pohyb mezi hroby kvůli spadlým stromům a větvím.