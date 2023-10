Po sedmnáctileté Žanetě Vrbové pátrají policisté na Vysočině. Dívka se v sobotu 30. září nevrátila z vycházky do psychiatrické léčebny v Jihlavě. Dívka může být v ohrožení života.

Policie z Vysočiny hledá dívku, která se nevrátila do psychiatrické léčebny v Jihlavě. Foto: poskytla PČR

Sedmnáctiletá Žaneta Vrbová se nevrátila z vycházky zpět do jihlavské psychiatrické léčebny v sobotu 30. září navečer. „Dívka se v Jihlavě léčí s psychickými problémy. Policisté v sobotu večer a v noci na neděli prověřili jiná zdravotnická zařízení a další místa, kde by se mohla dívka nacházet, ale neúspěšně. Vzhledem k jejímu aktuálnímu zdravotnímu stavu by dívka mohla být ohrožena na zdraví a životě,“ upozornila v neděli po poledni policejní mluvčí Dana Čírtková.

Pokud by měl kdokoliv informace o hledané dívce, má se obrátit na policejní linku 158. „Fotografie v databázi odpovídá jejímu aktuálnímu vzhledu. Dívka je zhruba 162 centimetrů vysoká, na sobě má zřejmě oblečené maskáčové kalhoty a černou mikinu s kapucí,“ popsala policejní mluvčí.