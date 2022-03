Filmaři navštívili krajské město Vysočiny na konci loňského roku a natáčení si Václav Kopta evidentně užíval. Přivítal ho text na totemu inteligentní zastávky, to byl ale jen začátek. První zkušeností herce byla účast v autoškole s autobusem, pak vyprošťoval vůz, se kterým jeho kolega „omylem“ uvízl na trávě. Nechyběla ani písnička jihlavského muzikanta Jiřího Škrdly, který se každodenně stará o to, aby všechny trolejbusy a autobusy zářily novotou.

Poté, co předvedl své umění za volantem, nabídl Václav Kopta divákům pohled na pracoviště dispečera. Filmaře zaujala preference na semaforech, která v Jihlavě funguje. „Pouze v případě, že některá z linek je ve zpoždění, vyhodnotí to GPS tak, že umožní plynulý průjezd. Naprosté unikum, doporučoval bych všem dopravním podnikům,“ líčil Kopta nadšeně.

Zdroj: Youtube

Další zajímavostí, která není Jihlavanům příliš známá, je okružní křižovatka u Rozkvětu, tedy mezi Havlíčkovou a Pražskou ulicí. Jak Kopta uvedl, je to jedna z nejmodernějších kruhových křižovatek v Evropě. „Je vybavena novou trakcí, která umožňuje, aby ji trolejbus opustil v jakémkoliv výjezdu, aniž by musel takzvaně přehazovat klacky,“ vysvětlil herec a následně informoval o připravovaných trolejích do průmyslové zóny.

Nemohla chybět ani jihlavská kuriozita a tou je tramvaj umístěná na garáži u jednoho z domů. Václavu Koptovi se to zalíbilo a hned plánoval, že si dá starý „erťák“ na střechu rodinného domu v pražských Dejvicích. „Uvidíme, co na to řekne manželka,“ dodal.

Dále filmaři zamířili i do CZ Loko arény, kde trenér A týmu jihlavské Dukly a útočník „zlaté generace“ českých hokejistů Viktor Ujčík hovoří o budoucnosti stadionu. „Jestli budeme další dvě až tři sezony cestovat do Pelhřimova na zápasy, budeme v autobuse ještě častěji,“ uvažoval na téma cestování hromadnou dopravou. Následovala vtipná scénka, kdy Václav Kopta stavěl do latě mladé hokejisty ve „svém“ autobusu.

Jihlavský Bus Salon pak končil v jihlavském podzemí, které je po tom znojemském nejdelší v republice. Kopta nejprve prozradil, že chodby mají kolem pětadvaceti kilometrů a následně se v nich dočista ztratil.