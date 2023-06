„Je to pro nás docela katastrofa, a co máme informace od jiných obchodů na náměstí, mají to podobně,“ říká Deníku Lenka Cyprisová, jejíž Antikvariát Krmítko pro duši je ve Znojemské ulici kousek od náměstí. V ulici kolem ní zavírá jeden obchod za druhým, dobrá půlka už má prázdné výlohy. „Opravdu nevím, co se tím chce docílit - vylidnit centrum úplně,“ ptá se sympatická knihovnice. Podle ní by bylo lepší jít opačnou cestou a udělat na náměstí další parkovací místa, aby z centra nebyl skanzen.

Lenka Cyprisová považuje za největší chybu zrušení posledních pár míst, kde šlo na hodinu zaparkovat zadarmo. „Náměstí je sice velké, ale i tak se během půlhodinky dalo vyřídit vše, co člověk potřeboval a ještě zbyla chvilka na čumendu i tam, kde nic nechtěl. Třeba u nás,“ vysvětluje. Věří, že díky eshopu dokáže výpadek tržeb nahradit, v centru jsou ale také obchody, které tuto možnost nemají.

Nemáme kde parkovat, tvrdí Jihlavané. Míst přibylo, odpovídá radnice

K modrým zónám se na dotaz Deníku vyjádřila také Jitka Křivánková, která vede už desítky let Knihkupectví Jitka v Komenského ulici. „Nesouhlasím s tím, zákazníků je nyní méně a co se s nimi bavím, modrým zónám, automatům a všem těm změnám ani pořádně nerozumí,“ podává svůj názor na změny v parkování.

Mrzí jí, že historické centrum krajského města není malebnějším místem. Sama chtěla přiložit ruku k dílu, se záměrem umístit si před obchod stolek a židle ale na radnici nepochodila. „Musela bych za to zaplatit. Přitom by to nebylo nic komerčního, jen jsem chtěla zkrášlit ulici,“ vysvětluje.

Vedle knihkupectví je obchod se stříbrem, který vede Irena Denevová. „Zprava zleva poslouchám lidi, že je tu drahé parkování a radši jedou do Aventinu nebo Cityparku. Na náměstí ubývá obchodů a lidí, tento krok to nepomůže zlepšit. Najednou jsou modré zóny skoro až do křižovatky, půlka silnice je pro cyklisty, nechápu ty změny,“ říká k dopravě. Podle ní je v Jihlavě jedno z nejdražších parkování v republice, třeba jen první půlhodina za pět korun by situaci značně zlepšila.

Jednodušší zastavení

Najdou se však i pozitivní hlasy. Vít Obrdlík z obchodu se zmrzlinou Snová předesílá, že má prostor pronajatý od města a tak je v jistém směru partnerem radnice. Každopádně si chválí, že v ulici po zavedení oranžové zóny ubylo aut. Zastavení je nyní jednodušší. „Obecně vítám, že systém parkování ve městě dostává jasná pravidla. Ne vždy jsou dokonalá a věřím, že bude vůle nedokonalosti systému zlepšovat,“ hodnotí. Líbilo by se mu však, kdyby měla veřejnost možnost si ověřit, jestli má dané auto nárok na parkovací místo nebo ne.

Na menší počet zákazníků si pak nemohou stěžovat ani v restauraci Guesto v Křížové ulici. Ta patří mezi nejoblíbenější v Jihlavě, což potvrdila i anketa mezi čtenáři Deníku. Provozovatelka Renata Zemanová proti změnám v parkování nic nemá. „S modrými zónami nám rozhodně zákazníci neubyli, nemůžeme si stěžovat. Zákazníků máme dost, je to samozřejmě o kvalitě jídel a personálu,“ hodnotí.

Štefánikovo náměstí

Deník zajímal i názor podnikatelů ze Štefánikova náměstí, kde se přes měsícem při značení modrých v obchodu s potravinami báli úbytku zákazníků, zatímco si majitel restaurace chválil nová parkovací místa pro hosty.

Obavy, které měla vedoucí obchodu Miroslava Jokšová, se naplnily. „Ubylo nám zákazníků, máme menší tržby. Je to v průměru o osmdesát až sto lidí za den méně, to je kolem deseti procent. Lidí, co se tu zastavili pro svačinu, už tolik není. Sami říkali, že k nám jezdit už nebudou, aby nedostali pokutu,“ smutně konstatuje.

Modře pomalované centrum Jihlavy: Jde o přechodné značení, uklidňuje radní

Šest míst před Restaurací Na Hliništi si pochvaloval provozovatel Aleš Ferda. Teď ale vidí vše jinak. „Lidé ze tří ulic okolo, co tam mají modré zóny, si nekoupili karty a parkují tady. Celý týden tu stojí šest stejných aut, která se nehnou. Jsou to druhá auta v rodině, odjedou na víkend a v neděli jsou zpátky,“ pozoruje praxi. Naštěstí jsou ale hosté restauraci věrní a tak tržby neklesly. „Lidé jsou zvyklí sem na oběd chodit, tak řeknou, že parkují až u pivovaru, ale dojdou to,“ usmívá se provozovatel.

Za podnikatele se postavil předseda jihlavské hospodářské komory Jaroslav Huňáček. Je paradoxní, že je rovněž radním za ODS, tedy spolustraník Davida Beke, autora nové parkovací koncepce. „Dohadujeme se o tom pořád a je to permanentní názorový střet. Já jako šéf hospodářské komory tvrdím, že bude daleko větší úbytek drobných podnikatelů ve městě,“ prohlašuje a připomíná, že léta bojuje za zrušení pěší zóny v ulicích Palackého a Matky Boží. Varuje, že modré zóny výrazně zasáhnou restaurace, protože málokdo chce během večeře sledovat, do kdy má zaplacené parkování a radši pojede jinam, kde je parkování zdarma.