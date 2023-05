Navzdory deštivému počasí začali dělníci v pondělí dopoledne pracovat na dálničním přivaděči u Jihlavy. Práce trvající celou sezónu jsou rozdělené na několik etap.

Opravy na dálničním přivaděči u Jihlavy. Žluté čáry pomáhají při uzavírkách navádět řidiče. | Video: Deník/Martin Singr

Letošní etapa oprav nejvytíženější silnice na Vysočině měla začít čtvrtého dubna, počasí však bylo proti. Práce na přivaděči mohlo Ředitelství silnic a dálnic zahájit až poté, co nalepí na silnice žluté čáry, které řidiče při uzavírkách navádí. Slunečné víkendové dni bez deště tento krok umožnili a od pondělního rána už jsou avizované sjezdy a nájezdy uzavřené.

Až do června bude zavřený pás od sjezdu na Lesnov po exit 112 na dálnici D1. Zatímco do místní části na kraji Jihlavy se řidiči dostanou, na nejvytíženější dopravní tepnu v republice nikoliv. Na dálnici se řidiči dostanou jen ve směru od Havlíčkova Brodu, z Jihlavy ne. Opačně nepůjde sjet z dálnice ve směru od Brna, sjezd od Prahy bude fungovat. Kromě toho bude uzavřený také sjezd na Průmyslovou ulici od Jihlavy a výjezd z této ulice na Havlíčkův Brod.

Druhá fáze oprav pak má trvat zhruba do půlky srpna. To bude uzavřený pás mezi sjezdem na Lesnov a na ulici Romana Havelky. Tato ulice by se pak měla letos také dočkat oprav, a to v celé délce od nájezdu na přivaděč až po Pražský most.

Od srpna už mají být otevřené všechny sjezdy a nájezdy. Řidiči tak musí zvládnout několik komplikovanějších měsíců, aby poté cestovali komfortněji. „Ještě vydržíme tu druhou půlku a bude se nám krásně jezdit,“ těšil se už loni na podzim Marek Řezáč z Jihlavy. Nový asfalt má mít životnost patnáct let.

PŘEHLEDNĚ: Uzavírka dálničního přivaděče u Jihlavy. S čím musí řidiči počítat

Do listopadu pak budou uzavřeny levé pruhy v obou směrech přivaděče, dělníci tam totiž budou pracovat ve středovém dělicím pásu. Stejně tak budou po polovině srpna ještě pokračovat opravy v ulici Romana Havelky. V Pávovské ulici zase dělníci dají do pořádku opotřebení spojené se stanovením objízdné trasy včetně rekonstrukce křižovatky s Průmyslovou ulicí.