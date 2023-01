Zkoušky midibusu jsou do jisté míry překvapivé, v krajském městě Vysočiny totiž není linka, kde by menší autobus mohl jezdit od rána do večera. „Potom je ekonomicky obrovsky náročné držet dva vozy – ve špičce jezdit velkým autobusem a pak ho vyměnit. Ta úspora na palivu není tak velká, že by zaplatila pořizovací náklady,“ vysvětlil Rovner.

Midibus do ulic Jihlavy? Dopravní podnik jeden vyzkouší

Na osmimetrový midibus narazí cestující náhodně. „Projedeme všechny uvažované linky, jde o to, odvézt všechny cestující i ve špičkových časech, to znamená ráno na šestou do zaměstnání, po šesté ze zaměstnání, na půl osmou do školy a odpoledne totéž po cestě zpět,“ plánuje Rovner.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Nové Isuzu by mohlo vystřídat dosluhující Rošera, která křižují Jihlavu každý všední den od půl osmé do jedenácté večerní a v případě špatného počasí jejich kapacita stačí na víkendové cesty do místních částí. „Bylo by to jedno z možných řešení,“ přikývl Radim Rovner.

Šedesát cestujících

Kapacita midibusu Isuzu NovoCiti Life je šedesát cestujících, jednadvacet z nich může sedět, devětatřicet stát. Dopravní podnik v následujících dnech zjistí nejen to, jestli by byla kapacita dostatečná pro linky vedoucí do místních částí, ale také si ověří, jaká bude spotřeba a jak se s nimi bude jezdit řidičům. „Tohle má automatickou převodovku, řidič se může více věnovat jízdě,“ zmínil mistr autobusové dílny Jiří Šinkovský.

Spotřeba menšího vozu se předpokládá okolo pětadvaceti litrů nafty v kombinovaném provozu, oproti standardním autobusům jsou levnější i na pořízení. „Cena je mezi třemi a čtyřmi miliony korun podle požadavků na odbavovací systém a další dovybavení,“ odhadl Rovner. Pro srovnání, autobus je o tři miliony dražší a trolejbus stojí ještě více peněz.

Sdílená kola v Jihlavě zůstanou, plánuje radnice. Rekordně se půjčovala v květnu

Podobný vůz zatím na Vysočině jezdí jen v pelhřimovské městské hromadné dopravě. „Midibusy jsou podle mě ideální řešení. Městská doprava mi výrazně ulehčuje život, ale mladí jezdí auty a tak chápu, že se tady nevyplatí provozovat velké autobusy," usoudila seniorka Iva Váňová bydlící na velkém pelhřimovském sídlišti Táborská.

Kromě midibusu Isuzu jsou na trhu také vozy typu Dexter nebo již zmiňované Rošero. To má ale přední motorovou část a vzhledem k tvaru pochopitelně i menší kapacitu. Navíc je to auto postavené na podvozku dodávky. Oproti tomu Isuzu je, dá se říct, krátký autobus.