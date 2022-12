Celá bohatá scéna vznikala desítky let, první figurky jsou z roku 1979. „Prvně jsem si říkal, co tam budu dávat, ale ono se tam může dát všechno, třeba i scény z venkovského života. A nebo tady je svatý František, patron betlémářů. Ten by měl být v každém betlému,“ vypráví sympatický senior.

Pak ukáže na zeď. „Tady mám vyřezané Petrovice, kde máme hrob. A tamhle je zase kostel v Přísece, to je rodiště manželky,“ vysvětluje. Různých detailů spojených s rodinou autora je ale více. Třeba koně, které chtěl na scéně mít manželky otec, který s nimi jezdil. Ostatně Jiří Rychnovský je vyučený kolař a model žebřiňáku je pojízdný. „Tady je můj dětský guru, malíř Jiří Trnka. Potom jsem udělal Jana Zrzavého, ale v Třešti mám kulturních osobností více,“ líčí. S jeho figurkami se lidé mohou setkat nejen u něj doma, v beranovském kostele nebo ve zmíněné Třešti.

Svůj podíl má totiž také na obrovském projektu betlému v Horní Lidči na hranicích Česka a Slovenska. „Starosta tam sehnal peníze z evropských fondů, udělal to jako československý projekt a já s partou z Třeště jsme byli čtyři první, kteří začali dělat pohyblivé figurky. Nakonec se tam sešlo asi sedmnáct řezbářů. Tak jednu třetinu znám,“ říká Jiří Rychnovský. Kdo by zavítal se na betlém podívat, může hledat medvědáře, obsluhu pily, tesaře, pastýře nebo třeba obsluhu studny – to jsou figurky z Malého Beranova.

Všechno to přitom začalo už dávno, v době dětství Jiřího Rychnovského. „Tehdy jezdila loutková kočovná divadla. Mně se to líbilo, tak jsem šel do parku, uřízl větev, vzal kudlu a už jsem řezal. Bylo nás asi pět, sami jsme si vyřezávali figurky a loutky,“ vzpomíná. Do tvorby betlému se pak pustil, když, jak říká, jeho děti dostávaly rozum. „Udělal jsem pár figurek a pak mi soused řekl, že mám jet do Třeště a tam mi řeknou, jak se to staví. Už tam jezdím dvaačtyřicet let, tamní řezbáři jsou moji kamarádi,“ těší ho.

Převládají zvířátka

Celý betlém přitom není jen jeho dílo. „Moje práce je jen řezbařina figurek. Scénografie, to je manželky. V tom se ona vyzná lépe,“ přiznává a ukazuje na mech a různé rostliny mezi figurkami. I když do začátku ledna musí chybět tři králové, bude i tak vyřezaných postaviček včetně zvířat ke třem stovkám, počítaly to vnučky. „Zvířátek je tu dost, naopak staveb tu moc není, na to my nejsme,“ upřesnil majitel.

Pak sáhne pod stůl a začne ukazovat věrné kopie českých opeřenců. Velikostí, postavením i barevným zbarvením jsou od skutečných k nerozeznání. „Ještě děláme ptáčky, s těmi jsme jezdili třeba do Luk na adventní trhy. Letos nás pozvali po letech na Veselý kopec, ale my neměli nic připraveného, tak jsme tam nejeli,“ pokrčí rameny Jiří Rychnovský. Na vánočním stromku ve vedlejším pokoji jsou přitom ozdoby z dýhy. Rovněž vlastnoručně vyrobené. „Může to spadnout a nic se tomu nestane,“ směje se senior.

Zatímco na betlém se chodí dívat jen přátelé manželů Rychnovských, práci šikovných seniorů mohou už několik týdnů vidět všichni v centru Malého Beranova. „Vloni za mnou přišel starosta, že by potřeboval přístřešek a ženy postaví slaměný betlém. Neřekli mi, že by chtěli postavičky, ale já jim tam udělal alespoň hlavu osla a vola. Pak jsem navrhl, že bych mohl příští rok udělat postavy,“ vypráví vitální senior s tím, že on je vyrobil ze dřeva a manželka vše dokončila barevně.

I tento betlém by se mohl časem rozšiřovat. „Já si říkám, to je taková krásná stráň, tam kdyby se to zaplnilo,“ zasní se Jiří Rychnovský, ale manželka jeho sny mírní, když připomene, že nedávno musel na pár dní do nemocnice. Práci manželů oceňuje i starosta obce Martin Zach. „Jsme hrdí a strašně vděční,“ potvrzuje s tím, že pokud bude mít pan Rychnovský sílu, případné rozšíření betlému pod místním kulturním domem jedině uvítá.