Stavaři přitom v lokalitě chystají další byty a pozemky pro rodinné domy. Bydlení s výhledem na přírodu a přesto ve městě lidi stále láká, ekonomické krizi navzdory. „Ještě nejsme rozhodnutí, kde se nakonec usadíme. Máme představu klidného bydlení, odkud to bude kousek do centra města, do přírody i na dálnici. Tady by to klidně mohlo být, dokážu si to představit,“ uvažoval nahlas Jan Pudil, který se po Horním Kosově procházel se svojí partnerkou.

Rezidence Kaskáda v Jihlavě nabídne obyvatelům parkování pod zemí

Zatím mají pořád ještě možnost zakoupit jeden z posledních volných pozemků pro rodinné domy, které šly do prodeje na konci srpna. „Mapka volných pozemků je pouze orientační, protože někteří zájemci se rozhodují mezi několika pozemky a stále se pak ozývají potenciální zájemci, kteří sondují možnost koupě pozemku v různých lokalitách,“ řekl ředitel John.

Je nasnadě, že město si přeje, aby nové rodinné domy byly architektonicky i velikostně sladěné. „Kupující se smluvně zavazují, že splní městem stanovené regulativy pro budoucí výstavbu rodinných domů,“ potvrdil John. Noví majitelé pak mají na výstavbu svých rodinných domů pět let.

- projekt Residence Kaskáda mění pole v moderní městskou čtvrť

- v lokalitě najdou bydlení stovky rodin, v nabídce je několik typů bydlení

- podobný projekt má vzniknout i na opačném konci Jihlavy, v Handlových Dvorech

Co se týká parkování, u připravovaných bytových domů bude zejména pod zemí . „Tohle by měla být priorita u všech staveb. Parkování pod domem a vršek tak zůstane čistý od aut, bude více prostoru pro zeleň,“ okomentoval podzemní parkování Marek Řezáč z Jihlavy.

Budoucnost celé lokality je v rukou městského architekta. Nyní vzniká rozsáhlá studie, kterou budou ještě letos schvalovat jihlavští zastupitelé. Následně podle ní v této lokalitě může najít domov ještě dalších dvě stě rodin.

Demolice zimáku v Jihlavě pokračuje, bagr se zakousl do jeho poslední části

Příští rok na jaře stavaři začnou budovat další dva bytové domy se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. „V nadzemních podlažích každého domu se bude nacházet třiadvacet bytových jednotek různých velikosti a kategorií 2+kk až 4+kk s balkony, lodžiemi či prostornými terasami. Přízemní byty budou mít své oplocené předzahrádky,“ sdělil investor. V podzemí budou vedle parkovacích míst také sklepy.

Bydlení bude k dispozici také v rámci sousedního projektu Na Františku. „Naše spolupráce s investorem projektu Na Františku je příkladná. V současné době dokončujeme inženýrské sítě a cesty na společné hranici našich projektů. Ještě letos bychom je chtěli společně předat městu a veřejnosti k užívání,“ konstatoval spokojeně John.

Na kraji Jihlavy vzniká zcela nová čtvrť, podívejte se na video:

Zdroj: Deník/Martin Singr

Deník zajímalo, zda radnice vítá podobné projekty, nebo by radši zvyšovala počet obyvatel jiným způsobem. „Byty a domy v této lokalitě často vlastní lidé a rodiny, kteří už v Jihlavě bydlí nebo obyvatelé z jiných obcí a měst, kteří nemají zájem si měnit trvalé bydliště,“ pokrčil rameny mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Zmínil i další možnost, a to zastavění proluk ve městě. „Jednáme s majiteli vhodných pozemků o bytové výstavbě, která je vhodnější pro investory i budoucí obyvatele. Ve městě je jednodušší napojení na stávající inženýrské sítě a v okolí je kompletní infrastruktura včetně dopravního napojení, obchodu a služeb,“ vysvětlil Daněk.

Další pozemky vyčleněné pro bytovou výstavbu jsou v několika lokalitách, mimo jiné v Handlových Dvorech na opačném konci Jihlavy. Díky devíti stům bytů by v této lokalitě mohla vzniknout pulsující městská čtvrť s veškerou občanskou vybaveností. Tam ale nebude stavět město, zahájit výstavbu tam plánuje soukromý developer. Město pak má jako prioritu nejprve dovést do Jihlavy vodu ze Želivky a zajistit, že lidé v nových bytech budou mít co pít.