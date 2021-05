Vyhlídku ve výšce čtyřicet metrů nově chrání pletivo. Úpravy nutné pro zpřístupnění vyšly celkem na půl milionu. Zábradlí, jehož stav byl dlouho s otazníkem, je staticky v pořádku. V jednu chvíli si ale může krajské město z ptačí perspektivy prohlížet maximálně osm osob, počet bude hlídat průvodce. Omezenou kapacitu má i schodiště ve věži a to dvacet návštěvníků. Ti za vstup zaplatí sto korun, studenti a důchodci polovinu. Otevřeno je přitom denně kromě pondělí.

V rámci prohlídky je přístupný i obnovený krov. Tam dělníci před rokem dokončili osmadvacet měsíců trvající opravy, které vyšly na jednatřicet milionů. Použili během nich 120 kubíků dřeva. „Převážnou část tesařiny dělal jeden člověk. On měl pomocníky, ale vždycky jsem žasl, jak pracuje. Když měl od projektanta problematický spoj, tak si v sobotu, v neděli, udělal dřívka a ten spoj si modeloval. Úžasná práce,“ ocenil Norbert Dostál z Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Váží si však práce všech, kteří se na opravě podíleli. „Když přišel vítr a déšť, a utrhla se plachta, oni v tom nejhorším počasí lezli po střeše. Já zažil na svatém Kopečku smrtelný úraz a trnul jsem hrůzou, aby se tady nic nestalo,“ vzpomněl na často krušné chvíle při náročné rekonstrukci.

Byl to oříšek

Na střechu během nich přišlo dvaaosmdesát tisíc bobrovek. „Stará krytina vypadá relativně dobře, ale z rubové strany je zdegradovaná,“ řekl Dostál na adresu sto let starých tašek. Památkáři chtěli, aby byla nová krytina identická, což byl oříšek, zakázková výroby by stála příliš peněz. „Nakonec se podařilo sehnat krytinu ze Slovinska, kde měli staré šablony a byli schopni je vyrazit. Je to velice kvalitní výrobek, dvě stě let tam bude,“ řekl přesvědčivě Dostál a popisoval, jak složité pro pokrývače bylo skládat vzor na střeše. Vybírali přitom ze čtyř odstínů hnědé barvy a dvou odstínů zelené.

Kromě toho návštěvníci cestou na vyhlídku uvidí i vystavené artefakty, které se našly přímo ve věži. Jsou to například fragmenty břidlice nebo kladívko na kladení břidlice. „Našli se kolíky, hřeby a další věci po řemeslnících. Některé byly vulgární, tak jsme je schovali zvlášť,“ usmál se Dostál a dodal: „U některých věcí ani nevíme, k čemu sloužily.“

Nahoře je k vidění i byt věžníka včetně umyvadla a záchodu. „V historických pramenech z druhé poloviny šestnáctého století je doložena činnost věžníka a jeho dvou pomocníků, kteří troubili hodiny, fanfárami vítali vzácné hosty a hlídali město před ohněm a nepřáteli,“ doplnil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Velké investice by vyžadovala také zvonová věž, ve které je umístěn druhý největší zvon na Moravě, Zuzana. „Máme projekt, budeme ho předkládat památkářům, ale to je taková finanční pecka, že o tom nechci ani mluvit. Byly by potřeba další miliony,“ poodhalil Dostál. Pro nejbližší roky se s opravou nepočítá.