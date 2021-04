VIDEO: Jan „Sandokan“ Vorálek šel do důchodu. Po 49 letech v jihlavské MHD

Ještě jako učeň nastoupil do Dopravního podniku města Jihlavy Jan Vorálek v roce 1972. Nyní šel do důchodu. | Foto: Město Jihlava

Svědomitost, vytrvalosti a délka setrvání v jedné firmě jsou u tohoto řidiče naprosto mimořádné. Řada Jihlavanů si jej pamatuje díky hustým dlouhým vlasům, které nosil v osmdesátých letech a dostal díky nim přezdívku Sandokan. „Vždy to bral s úsměvem a jezdil s dobrou náladou. S úsměvem na rtech odjezdil i svou poslední jízdu," řekl na adresu řidiče mluvčí radnice Radovan Daněk. Zdroj: Youtube Dlouholetý řidič jen stroze uvedl, že ho na jeho práci bavilo ježdění. Asi tři měsíce se věnoval i zájezdové dopravě, ta ho ale neoslovilo tolik jako cestování po Jihlavě. Odejít do jiného města ho přitom nikdy nenapadlo. Nyní se těší na volný čas trávený s manželkou. „Zatím se mi nestýská. Budeme chodit se ženou na procházky, za babičkou na chalupu, tam je práce pořád dost," plánoval a dodal: „Ale nikdy neříkej nikdy, třeba se ještě za nějaký čas k MHD vrátím."