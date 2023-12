I přes mrazivé počasí bylo v pátek jihlavské náměstí plné. Kromě vyhlídkového kola, kruhového kluziště, vánočního stromku nebo adventní vesničky lákal domácí i hosty koncert Pokáče nebo Lenny. Zahrála i jihlavská kapela Oči.

I přes mráz se v pátek večer jihlavské náměstí zaplnilo. Lidi zahřál svařák, ale také Pokáč nebo Lenny, představila se i domácí kapela Oči. | Video: Deník/Martin Singr

Spolu s populárním písničkářem si zpívala i Jana Suchanová, která přijela z jižních Čech. „Pokáč je super, přijela jsem kvůli němu,“ neskrývala nadšení dívka, která do zimní Jihlavy zavítala poprvé. „Je to tu krásné, náměstí žije, jen je tu hrozná zima,“ podělila se o své dojmy.

Teploměr sice ukazoval jen dva stupně pod nulou, pocitově ale byl daleko větší mráz. Svařák, grog nebo čaj přišly vhod, stejně jako trdelník nebo právě opečená klobása. Komu by snad stále byla zima, mohl chvíli postát u koše s otevřeným ohněm. Okolo nich bylo ale často obsazeno.

To dětem zima nevadila, s čirou radostí lezly po hromadě sněhu vedle sochy ledového lachtana. I toho čas od času obklopily. Opodál se pak stála fronta, aby se děti vyfotily na ledovém křesle. Z legrace se tam chtěl posadit i dospělý Pavel Kukla. „To je studený,“ vykřikl a hned vyskočil. „Lákal mě celý program, hlavně atmosféra je důležitá. Oči byly dobrý, Pokáč super a Lenny asi nestihneme, jede nám autobus,“ odpověděl následně na dotaz, co ho do centra města přivedlo.

Na plném náměstí nebylo vlastně ani divu, že se jedno z dětí ztratilo. Pokáč se tak snažil najít rodiče. „Já vím, že stánky se svařákem lákají popovídat si a zapomenout, že máte děti. Ale jednou jste si je pořídili, tak si je přivažte na kurt,“ řekl svým osobitým stylem zpěvák.

Součástí akce Bosch svařák, která tradičně v období adventu oživí centrum krajského města Vysočiny, byl i letos videomapping na Bránu Matky Boží. Vyvrcholením večera pak bylo předání šeku na sto tisíc, který firma Bosch Powertrain věnovala jihlavské nemocnici.

