Ranní venčení psa v parku u Horácké multifunkční arény může vést i k objevu budoucí krasobrulařské hvězdy. Aspoň takovou představu má architekt Ondřej Chybík, který stojí za podobou Horácké multifunkční arény.

Hala by se totiž měla otevírat do parku a lidé by měli mít možnost podívat se, co se zrovna děje na ploše. „Ráno půjdu na procházku s pejskem. Uvidím, že tady cvičí krasobruslařky a zjistím, že se něco takového ve městě děje. Napadne mě, že moje dcera by také mohla dělat krasobruslení,“ představuje si Chybík.

Finální design arény připomíná ježka, nebyl to však záměr. Architekti k němu došli postupně. Původní návrh totiž neobsahoval nic jihlavského, co by si lidé snadno zapamatovali. To současná budova splňuje. „Je to trojúhelníkové, je to červené a je to vaše,“ prohlásil Chybík.

Při červené hraje Dukla

Zajímavá bude takzvaná korunka stadionu. Měla by být vidět z velké části města a horní pásek by mohl svítit. „Když bude svítit červeně, tak tady hraje Dukla, když modře, tak je tu výstava a když žlutě, tak tady hraje filharmonie,“ popsal Chybík a pokračoval: „A když dá Dukla gól, tak stadion třeba zabliká. Nebo, řekněme, se nadechne a vydechne.“

Důležité je, že se nejedná o hokejovou, ale multifunkční arénu. Plocha se dá relativně rychle přestavět na basketbalovou palubovku, může hostit výstavu letadel nebo si tam lidé přijdou poslechnout filharmonii – o potřebnou akustiku se postarají závěsy. Základní kapacita arény bude pět tisíc šest set lidí, na kulturní akce se ale může nafouknout až na osm tisíc.

Co se týká sportu, náměstek primátorky Petr Ryška (ODS) si umí v nové hale představit juniorské hokejové mistrovství světa či světové šampionáty ve volejbalu, basketbalu nebo florbalu. „Nebo velký turnaj v tenise. Neříkám, že to bude Davis Cup, ale i ten by tu mohl být,“ dodal.

Představení dopracovaného návrhu studie se účastnil i David Rittich. Gólman zámořského týmu Calgary Flames je odchovanec Dukly, oba týmy nyní spojuje výstavba nové haly. „V Calgary je to z toho důvodu, že Edmonton postavil novou halu a všechny koncerty se přesunuly tam. Nejsou koncerty a o zisky tím přichází i restaurace a hotely. Město může z nové haly finančně těžit,“ vysvětlil hokejista.

Hala za městem? Devadesátkový názor

Chybík se věnoval i otázce umístění nového stadionu. „Je neuvěřitelně důležité nechat halu ve městě,“ řekl. Podle něj bude město díky aréně žít. „Žasnu, že v roce 2020 může někdo mít třicet let starý názor, že se tyto stavby mají stavět mimo město. To je devadesátkový názor a já to nechápu,“ nebral si servítky.

Dalším moderním trendem je stavě arény bez parkovacích míst, to však není případ Jihlavy. Pod halu se sice vejde sto osmdesát aut, ta ale nebudou primárně pro hokejové fanoušky. „Převážně počítáme s tím, že budou sloužit sportovcům, rodičům, lidem, kteří si potřebují zařídit něco v okolí haly,“ řekl Beke a vzpomněl na halu v Karlových Varech. Ta je prý koncipovaná pro auta a tři čtvrtě hodiny po zápasu se fanoušci nikam nedostanou. V Jihlavě se rozejdou do všech stran a pět minut po závěrečném hvizdu jsou pryč.

Podle jihlavského radního a manažera výstavby Horácké multifunkční arény Davida Beke (ODS) bude hala kompaktní, pulsující centrum města. „Jinde trvá stovky metrů, než se dostanete na své místo, tady bude ta vzdálenost velmi krátká,“ řekl.

Vedle elipsovité arény by měl vyrůst ještě takzvaný objekt B. V něm bude nahoře tělocvična, pod ní v jednotlivých patrech kuchyň, kanceláře, ubytovna a v přízemí fan shop se síní slávy. Restaurace bude přímo v hale s výhledem na plochu. Stále také žije myšlenka běžeckého oválu na střeše haly. V rámci nového stadionu by bylo dobré regenerovat i přilehlý park a propojit budovu s ulicí Tolstého, která je nyní hodně frekventovaná.

Pod miliardu nebude pro extraligu

Náklady radnice původně odhadovala na osm set milionů bez daně. Do dnešního dne se zvýšily. Jen hlavní objekt včetně demolice bude stát 875 milionů. Na dalších sedmadevadesát milionů vyjde vedle stojící výšková budova. A ani úpravy veřejného prostoru, zimáčku a akademie nebudou zadarmo. Beke však už dříve avizoval, že cena arény bude miliarda. „Jediný způsob, jak stavbu zlevnit, je udělat jí pro méně diváků. To by znamenalo klesnout pod hranici extraligy,“ uvedl Beke.

Otázkou je, kdo se bude na financování podílet. „Město samo si může vzít úvěr zhruba ve výši šest set padesát milionů korun s tím, že se bude muset na čtyři až pět let investičně uskromnit,“ poodhalil Beke s tím, že by se omezení netýkala Centrálního dopravního terminálu ani revitalizace náměstí. Státní sportovní agentura byl mohla přispět částkou sto padesát milionů, s ní však jednání stále probíhají. Stejně tak se jihlavští obrátí ještě na premiéra, vicepremiéra a budou psát žádost také krajským radním.

Demolice začne za půldruhého roku

Kvůli stavu střechy by měl být stadion od začátku příštího roku uzavřený, není tedy na co čekat. Zastupitelstvo už na konci roku 2018 definitivně rozhodlo a stanovilo scénář dalšího vývoje. Podle něj bude v druhé polovině příštího roku vybrán zhotovitel a na konci začne demolice. „To je optimální scénář, kterého se zatím držíme,“ řekl jihlavský radní a manažer výstavby nové arény David Beke (ODS).