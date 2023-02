Nejvýhodnější nakonec byly vozy Toyota Corolla. „Poté, co jsme vozidla dostali, museli všichni strážníci na cvičné jízdy. Každý musel ujet určitý počet kilometrů, než jsme jim auta dali do služby,“ poodhalil Frenc, jak se policisté seznamovali s jiným pohonem. Jejich reakce byly pozitivní, spokojení jsou zejména s automatickou převodovkou.

Ta je navíc přínosem i pro samotné vozy. „Na tom autě se vystřídá dejme tomu padesát strážníků a každý má jiný jízdní styl, automat to auto šetří. Rozjezd na elektriku je také šetrnější,“ vysvětlil zástupce ředitele Zdeněk Krčál a zmínil i další pozitivum, kterým je nízká spotřeba. Po městě se dá jezdit i pod čtyři litry na sto kilometrů. „Podle palubního počítače je zhruba třiasedmdesát procent celkové jízdy na elektřinu. Když dojde, nastartuje se benzinový motor, který baterii dobije. Není to dobíjecí auto do zásuvky, dobíjí se pohonem i motorem,“ vysvětlil Krčál.

Nahradili důchodce

Toyota je na první pohled jiná, kromě polepu, který zahrnuje i nové logo městské policie na kapotě, má vůz zvukové a světelné výstražné zařízení v modré barvě, nápis stop umí rozsvítit vepředu i vzadu. V kufru je připravený defibrilátor a zdravotní kufr. Potřeba bylo také pořídit vůz s polokoženými sedačkami a stropnicí v tmavé barvě.

Kromě dvou hybridů určených pro centrum města má jihlavská městská policie ještě dvě auta s benzinovým pohonem a dvě naftová. „Je to vedle Toyoty také Škoda a Fiat, vždy podle výsledků výběrového řízení,“ podotkl Frenc. Strážníci pak mají ještě motocykl a jízdní kola, ty jsou i s elektrickým pohonem.

Perličkou na závěr je, že toyota loni nahradila vůz, kterému bylo osmnáct let. „Před dvanácti lety jsme si ho vzali z domova důchodců,“ uzavřel Frenc.