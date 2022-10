Řidiči uvítají hlavně otevření nájezdů na dálnici. Lidé jedoucí z Havlíčkobrodska směrem do Brna nebo na Prahu totiž museli zajíždět do Jihlavy, což jim cestu výrazně prodlužovalo. Stejně tak měli komplikovanou dopravu zaměstnanci průmyslové zóny. „Na dálnici se dostat dalo, ale tvořily se kolony. Nejhorší to bylo mezi druhou a půl třetí, takže se samozřejmě těším, až to bude v pondělí lepší,“ sdělil Deníku Jiří Vystrčil, který do práce v průmyslové zóně jezdí pár kilometrů po dálnici.

Na jednodušší cestování se těší i Marek Řezáč z Jihlavy. „Konečně se to bude otvírat,“ zaradoval se při informaci, že se od soboty bude opět cestovat bez omezení. „Bude to mít vliv na dopravu v celém městě, především v době výměn směn v průmyslové zóně pocítili dopady všichni. I městská doprava měla zpoždění, a to včetně expresních spojů, všichni stáli v kolonách,“ uvedl.

Riziková místa na Vysočině: rychlá jízda a bouračky, přibyly dvě křižovatky

Tempo práce bylo podle Řezáče odpovídající. „Od stolu člověk řekne, že to vždycky jde rychleji,“ usmál se a pokračoval: „Byl to dlouhý úsek, dělníci dělali středová svodidla, kanalizaci, kabely, vrstvy asfaltu. Myslím, že se snažili být co nejrychlejší. Ještě vydržíme tu druhou půlku a bude se nám krásně jezdit.“

Pokračování na jaře

ŘSD na konci prázdnin informovalo, že na dálniční přivaděč padne jedenáct tisíc tun asfaltového betonu. „Kompletně jsme vybrali původní povrch a položili v několika vrstvách nový,“ popsal práce Rýdl s tím, že vodorovné dopravní značení je zatím provizorní, než bude nový povrch vyzrálý.

Práce na přivaděči tímto nekončí. Za letošek je sice hotový střední dělicí a pravý jízdní pás, od jara ale budou dělníci pokračovat na levé polovině. „V březnu převedeme veškerou dopravu na tuto novou část a předpokládáme, že se začátkem července vrátíme do středového dělicího pásu, který rozšíříme a vyměníme svodidla. V září bychom definitivně končili,“ nastínil práce plánované na příští rok Rýdl. Kdy budou uzavřeny sjezdy a nájezdy je zatím předčasné řešit.

Těžká technika vrtá pod Šacberkem v Jihlavě. Šachtě svatého Jiří hrozí propad

Jedná se o finančně nejnáročnější opravu silnic na Vysočině, na úseku dlouhém 5,6 kilometru budou dělníci dělat dva roky a celkem má vyjít na 317 milionů korun. Zřejmě dojde k navýšení z důvodu měnící se situace na trhu se stavebním materiálem a pohonnými hmotami. „Jsme připravení jednat,“ předeslal Rýdl. Životnost nového asfaltu pak má být minimálně patnáct let, bude však potřeba údržba.

Za plného provozu projede po dálničním přivaděči až třicet tisíc aut denně, to z něj dělá nejvytíženější dopravní tepnu v kraji, co se silnic týká.