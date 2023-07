O situaci informoval Deník loni v létě. Jaroslav Pustina tehdy popisoval, že lidé na vozíčku nezvládnou cestou na zahradu překonat patnácticentimetrový obrubník. Jezdí proto po silnici, kde se jim musí vyhýbat auta. „Tady je obrubník stejně prasklý, tak by tu mohl začínat nájezd. Bylo by to dost široké i na vozíky,“ ukázal redaktorovi Deníku přímo na místě senior.

Magistrát tehdy o problému patrně vůbec nevěděl. „Za podnět děkujeme, situaci prověříme a v rámci časových a finančních možností necháme místo bezbariérově upravit,“ řekla Aneta Hrdličková z radnice na dotaz Deníku.

Během uplynulých dvanácti měsíců se však nic nestalo. Primátor Petr Ryška sice projevil zájem a místo navštívil. Obyvatelům pak vzkázal, že je celé venkovní okolí domu Za Prachárnou 1a bezbariérové. „Vím, že tu pan primátor byl, ale k tomu obrubníku se nedostal, to byl asi záměr,“ usoudil Jaroslav Pustina.

„Za svými slovy si stojím,“ řekl následně Ryška Deníku v reakci na dotaz týkající se inkriminovaného obrubníku a vysvětlil, že lidé mohou na zahradu chodit jinou cestou, kde bariéry nejsou. Pustina ale následně v praxi předvedl, že tato cesta se s chodítkem využívat nedá, o invalidním vozíku nemluvě. V jednom místě je totiž prudký sjezd.

Vchod jen pro zaměstnance

Ředitelka Integrovaného centra sociálních služeb Alena Řehořová nevidí v pohybu invalidních vozíků po silnici s minimální provozem velký problém. „Všichni musí dodržovat pravidla bezpečného provozu. Řada obyvatel Domu s pečovatelskou službou Za Prachárnou 1a, včetně lidí na vozíku, dochází na nákup do Coopu,“ informovala, že se tito lidé běžně pohybují po okolí.

Celá situace by se přitom dala dle Pustiny vyřešit velmi jednoduše, stačilo by umožnit klientům Domu s pečovatelskou službou využívat zadní vchod, který vede přímo na zahradu. Ten je však určený pouze zaměstnancům. „Jsou tady čtyři pečovatelky, chodí tudy ale jen dvě, jinak tam za celý den nikdo neprojde,“ popsal stav Pustina. Jak často se dveře otevírají nikdo nesleduje, podle ředitelky k tomu není důvod. „Jsou to naše prostory a ty využíváme tak, jak je potřeba,“ řekla.

Pustina zmínil, že on již má podanou žádost do vedlejšího domu a situace ve stávající budově mu může být lhostejná, dle svých slov to dělá pro obyvatele domu, kterým je i přes devadesát let. Jak vysvětlil, někteří špatně vidí, špatně slyší a špatně chodí, musí tak mít vozík, chodítko nebo hole. Ostatně, v minulosti byl správcem.

Všichni, se kterými se baví, by prý otevření zadního vchodu uvítali. „V tomto domě máme asi osmnáct klientů pečovatelské služby, mimo pana Pustiny nemá nikdo zájem o využívání zadního vchodu,“ reagovala ředitelka. Senior však sdělil, že mu nejprve průchod zadním vchodem schválila, později však změnila názor.

„Když se tento dům stavěl, nikdo by nevěřil, že zadní vchod bude pro zde bydlící a postižené osoby zapovězen,“ povzdychl si senior. Následně zjišťoval, proč tudy nesmí chodit obyvatelé domu a dozvěděl se, že jsou tam čipy, které stály třicet tisíc a oprava by byla drahá. „Na zdi v bytě mám papír, když mi někdo přijde uklidit podlahu, registruje se pomocí čipu. Něco podobného je tam, ale stálo to třicet tisíc? Já tomu tady přestávám rozumět,“ kroutí hlavou Pustina.

Soukromé prostory

Informace o čipech však ředitelku překvapila. „Žádné čipy k otevírání nepoužíváme. Máme univerzální klíč, který je určen i pro další prostory - kancelář pečovatelek, prádelna, koupelna a podobně,“ sdělila. Pustina si však zjistil, že to není pravda a jeden společný klíč tam není. „Pečovatelky mají další místnosti zamčené, člověk přijde na chodbu a jinam se nedostane. A i kdyby, co by tam dělal,“ položil Pustina řečnickou otázku.

Ředitelka Alena Řehořová však Deníku vysvětlila, že jde o nájemní prostory, které jsou svým způsobem soukromé. Integrované centrum sociálních služeb musí k majetku, který mu svěřilo město, přistupovat zodpovědně. Také primátor argumentuje, že chce zachovat soukromí pečovatelek.

Problematické by dle Řehořová byly také dveře, které jsou široké jen sedmdesát centimetrů. „Neprojede jimi člověk na vozíku. Musel by být někdo přítomen, aby otevíral i pevnou část dveří. A na to naši zaměstnanci nemají skutečně čas,“ uzavřela Řehořová.