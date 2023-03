Například havlíčkobrodské AZ centrum, Středisko volného času má v nabídce asi desítku příměstských táborů. Volná místa nejsou. „Je to mnohem levnější a dítě chodí na noc domů,“ shrnula základní výhody příměstského tábora Věra Jakešová z Havlíčkova Brodu. Za týdenní pobyt na příměstském táboře s programem zaměřeným na keramiku, hudbu nebo sport zaplatí Jakešovi v průměru necelé dva tisíce korun. Za týdenní pobyt například na chatě Doubravka v Orlických horách by dali přes čtyři tisíce.

Jiří Nedělka chce naopak dětem dopřát pořádný pobyt na táboře někde v přírodě. „Vzpomínám si na svoje super zážitky ze skautského tábora. Pobyt někde venku je dražší, ale nechci synům kazit dětství, od malička je trápit vysvětlováním, že na to nemáme,“ prohlásil mladý otec.

Podle ředitele AZ centra Martina Domkáře se pořadatelé snaží tématickou nabídku letních táborů každý rok nějak zpestřit a přijít s něčím novým. „Letos je to třeba tábor pro celé rodiny zaměřený na zdravou výživu,“ upřesnil ředitel s tím, že o příměstské tábory je zvýšený zájem už několik let. „Samozřejmě tady hraje roli cena, ale my se snažíme celkově poplatky moc nezvedat a ni u pobytových táborů. Nechtěli bychom pak turnus rušit,“ vysvětlil Domkář.

Master Chef Junior

Velký zájem je také o letní tábory pořádané Domem dětí a mládeže Třebíč. Většina táborových pobytů je už obsazená, jako například tábor pro malé kuchaře Master Chef Junior. Jen výjimečně na některé pobyty pořadatel přijímá náhradníky.

Téměř plno. Tak vypadá nabídka letních táborů v podání Active, Střediska volného času Žďár nad Sázavou. „Tábory si u nás děti a rodiče vybírají s ohledem na tradici a kvalitu vedoucích,“ řekla Deníku ředitelka Romana Šimurdová s tím, že příměstské tábory žádají hlavně rodiče malých dětí. Active přichází letos i se zajímavou novinkou. „Je to TikTok kemp, kde se děti děti naučí nejen stříhat videa, fotografovat, vyznat se na sociálních sítích, ale také nepodcenit kybernetickou bezpečnost. Další naše novinka je, že si rodiče musí připravit téměř šest tisíc korun. Novinkou je týdenní tábor Terč v pohybu zaměřený na parkour,“ upřesnila ředitelka.

Kolik stojí letní tábor

AZ centrum Havlíčkův Brod: za tajemstvím Orlických hor 4200 korun, týdenní příměstský tábor her 1 850 korun

DDM Třebíč: Sportovní tábor ve stanech 4 740 korun, příměstský tábor se zvířátky 1 140 korun

Active Žďár nad Sázavou: TikTokKemp 5 999 korun, příměstský tábor Honba za diamanty 1 950 korun

DDM Pelhřimov: Letní příměstský tábor 590 korun na osobu a den, pobytový desetidenní přes 6000 korun

DDM Jihlava: Doba Rudolfa II 3880 korun, příměstský tábor v domě dětí 2100 korun

Kam poslat dítě na tábor si mohou vybrat i rodiče na Pelhřimovsku. Tamní dům dětí a mládeže umožňuje rodičům u příměstských táborů vybrat si který den dítě na tábor pošlou a jen tento den platit. V jihlavském domě dětí a mládeže mají v nabídce šest pobytových a osm příměstských táborů. I tady je většina termínů podle ředitele Vilibalda Prokopa už obsazená.